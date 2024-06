Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Julian Assange è libero! A Pescara ucciso un 15enne

Ultime notizie: Julian Assange è libero

Julian Assange è finalmente libero. Il giornalista e attivista, incarcerato dal 2019 in una prigione di massima sicurezza vicino Londra, ha lasciato ieri il Regno Unito. Come annunciato dal suo sito, WikiLeaks, l’australiano è stato rilasciato dopo la notizia dell’accordo di dichiarazione di colpevolezza raggiunto con la giustizia americana. Come spiegato ancora, ad Assange “è stata concessa la libertà su cauzione dall’Alta corte di Londra ed è stato rilasciato nel pomeriggio all’aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo ed è partito dal Regno Unito”. L’attivista tornerà nel suo Paese d’origine, l’Australia.

Ultime notizie: i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative

Dopo un turno di ballottaggio che ha visto ancora un calo nelle percentuali dei votanti in tutta Italia, il responso delle urne ha dato la conferma di quanto si era visto al primo turno, con i candidati del centrosinistra che hanno ottenuto l’elezione nelle grandi città. A Firenze si avrà per la prima volta una sindaca donna con il successo di Sara Funaro, nipote dell’ex sindaco Piero Bargellini, ed anche a Bari il nuovo sindaco sarà un rappresentante del centrosinistra, Vito leccese. Ribaltone nel ballottaggio a Cremona dove Leonardo Virgilio ha ottenuto il 50,37%, battendo il rivale del centrodestra, Alessandro Portesano, di soli 191 voti, dopo essersi presentato in svantaggio al ballottaggio. Sindaca donna anche a Perugia, con Vittoria Ferdinandi del centrosinistra. Il centrodestra conquista Rovigo, Caltanissetta e Vercelli.

Ultime notizie: morto un 17enne a Pescara ucciso a coltellate

Un ragazzo 17enne di origini albanesi è stato ucciso a Pescara con 25 coltellate. Il suo cadavere è stato trovato all’interno del Parco Baden Powell, e per il suo omicidio le forze dell’ordine hanno fermato altri due minorenni. Uno dei due ragazzi è figlio di un noto avvocato della città, mentre il secondo è figlio di un comandante della caserma dei carabinieri. Secondo le prime notizie trapelate, i due presunti assassini si sono disfatti del coltello e sono andati al mare a fare il bagno. La follia dei due giovanissimi sarebbe scoppiata per via di un debito: sembra che i due dovessero 250 euro alla vittima per della droga che avevano acquistato.

Ultime notizie: trovati i cadaveri di una coppia di anziani a Fano

In una casa di Fano, in via Fanella 127, sono stati trovati i corpi di due anziani, il 75enne Giuseppe Ricci e la 70enne moglie Luisi. L’uomo era morto per una serie di colpi che gli hanno fracassato la scatola cranica, mentre per la donna la morte è avvenuta per soffocamento. Nella casa non sono stati notati segni di effrazione. La polizia ha interrogato per ore il figlio 40enne che alle 4 di stamattina ha fornito una parziale confessione: l’uomo è in stato di fermo. Era stato proprio lui, Luca Ricci, a chiamare i soccorsi, fingendo di aver trovato i corpi.

Ultime notizie: le previsioni meteo dell’inizio settimana

Ancora maltempo in molte regioni d’Italia nei primi giorni di questa settimana. La giornata di ieri ha visto violenti temporali in diverse zone, che hanno portato anche ad un netto calo delle temperature. Per arrivare ad un miglioramento della situazione di maltempo, che sarà maggiormente intenso al centro nord, sarà necessario attendere la giornata di mercoledì quando si dovrebbe registrare un netto miglioramento. Il maltempo è causato da quella che i meteorologi hanno definito come “goccia fredda”, che deriva dagli scambi di calore tra le varie zone dell’atmosfera.











