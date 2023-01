Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Juventus pronta al ricorso. Freddo e neve sull’Italia

Ultime notizie: Juventus, pronto il ricorso

In casa Juventus c’è tensione dopo la sentenza sul processo plusvalenze, con la Corte federale che ha accolto le richieste della Procura, aumentando anche le pene richieste dal procuratore Chinè, stabilendo 15 punti di penalizzazione e inibizioni varie nei confronti dei suoi dirigenti e amministratori. Così la Juventus abbandona il terzo posto in classifica, passando al 12esimo con 22 punti insieme a Bologna ed Empoli. La società bianconera ha parlato in un comunicato di “sentenza ingiusta” e ha promesso battaglia. Il ricorso deve essere avanzato entro un mese al Collegio di Garanzia del Coni. Gli avvocati della Vecchia Signora attendono di ricevere le motivazioni relative alla sentenza, previste entro 10 giorni dalla stessa.

Ultime notizie: le donne trovate morte in casa a Roma, riti esoterici dietro?

La morte di Luana Costantini e di sua madre Elena potrebbe non essere avvenuta per cause naturali. I loro cadaveri sono stati trovati in casa in stato di decomposizione: una donna è morta a dicembre, l’altra pochi giorni fa. I decessi potrebbero essere collegati a riti esoterici. Al momento del ritrovamento dei due cadaveri, quello della madre era in avanzata fase di decomposizione. Vicino ai corpi sono state trovate anche una specie di tunica, mozziconi di candele e candelotti. Secondo i vicini di casa, Luana era una donna tranquilla: da tempo però nella vita delle 2 donne era entrata una setta, Cubytrix, dedita ad attività paranormali. Ad avvisare la sorella di Luana della strana situazione era stato il proprietario dell’officina che si trova sotto l’appartamento.

Ultime notizie, freddo sull’Italia

Dopo il passaggio del ciclone Thor, che si sta esaurendo in queste ore, continua il freddo su tutte le regioni italiane con l’arrivo di un nuovo ciclone, Attila, che porta con sé freddo e nevicate. Le temperature minime in questi giorni scenderanno sotto lo 0 in diverse regioni italiane, anche nelle zone del sud. Anche il Vesuvio sarà imbiancato. I cali della temperatura dureranno almeno fino alla fine del mese. Nelle regioni del nord ovest e su Sardegna e Toscana dovrebbero verificarsi condizioni di cielo sereno ma con brusco calo delle temperature. Nevicate copiose sono previste sia in Campania che nella vicina Basilicata nella giornata di lunedì.

Ribaltata in Kenya una barca con a bordo turisti italiani

In Kenya, una barca che trasportava 40 turisti e sulla quale si trovavano anche italiani, si è ribaltata causando diverse vittime. Sono tre le persone morte, tutti keniani, tra cui due bambini. Stanno bene invece i turisti italiani: alcuni sono riusciti a raggiungere a nuoto la riva, altri si sono salvati grazie a un galleggiante. Il ribaltamento della barca, che trasportava i turisti per un’escursione, è avvenuto vicino alla nota località turistica di Watamu.











