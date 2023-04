Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Kherson, ferito Corrado Zunino, inviato di Repubblica

E’ iniziato da poche ore il giorno numero 428 della guerra in Ucraina e ancora una volta la pace sembra lontanissima, Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha diramato il proprio appello affinché l’Ucraina venga annessa il prima possibile alla Nato: “L’Italia esprime il forte convincimento favorevole all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea nel più breve tempo possibile e apprezziamo l’impegno del suo governo per il cammino di riforme intraprese per rispettare i parametri comunitari”, le parole rilasciate ieri in Quirinale dopo l’incontro fra il Capo dello stato e una delegazione ucraina. Intanto tre aerei militari russi sono stati intercettati nello spazio aereo internazionale sopra il mar Baltico senza alcun segnale transponder, precisamente due aerei da combattimento Sukhoi Su-27 e di un aereo Ilyush Il-20, identificati da tedeschi e britannici. Infine le nuove accuse di Medvedev, che ha invitato la Polonia e altri Paesi a spartirsi l’Ucraina: “Meglio questo di una guerra mondiale”, per poi ribadire: “Siamo pronti a usare le armi nucleari, se necessario”.

Corrado Zunino, giornalista italiano ferito a Kherson/ “Sto bene, morto l'interprete"

Nella giornata di ieri si è registrato anche un colloquio telefonico tra Zelensky ed il leader cinese Xi Jinping che ha dichiarato che una “guerra nucleare” non avrebbe nessun vincitore. Allo stesso tempo la Cina ha inviato un suo rappresentante speciale in Ucraina per approfondire le tematiche di una risoluzione negoziata del conflitto. A proposito della telefonata intercorsa tra i due leader, Maria Zakharova, portavoce del ministro degli esteri della Russia, ha dichiarato di “prendere atto” delle dichiarazioni cinesi e della disponibilità a far allacciare dei negoziati, ma nello stesso tempo ha dichiarato che a Washington questo non viene ascoltato. Anche la sua omologa del governo cinese, Hua Chunying, ha pubblicato alcuni tweet nei quali le due parti in conflitto vengono invitate a riflettere sulla possibilità di portare una situazione di pace e stabilità. Da segnalare infine che a Kherson, è stato ferito un giornalista italiano dopo che un drone ha colpito l’auto su cui viaggiava. Corrado Zunino, inviato di Repubblica, ha spiegato: “Sto bene, ma il mio interprete è stato ucciso”

Auguri buon 1 Maggio 2023/ Frasi, pensieri e aforismi per la Festa dei lavoratori

Ultime notizie, il nuovo bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi

Nella giornata di ieri è stato emesso il nuovo bollettino medico in merito alle condizioni fisiche di Silvio Berlusconi. Come sempre è stato diramato dall’ospedale San Raffaele di Milano dove l’ex presidente del consiglio si trova ricoverato dallo scorso 5 aprile, esattamente da 22 giorni. L’ex Premier ha quindi iniziato la sua terza settimana di ricovero per via di un problema alle vie respiratorie, una polmonite nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.

Il nuovo documento firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri recita così: “Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”. Proseguono quindi le notizie positive per il presidente del Monza Calcio, con la speranza che lo stesso possa lasciare il San Raffaele e tornare dai suoi cari il prima possibile.

STORIE UCRAINE/ Quel che il piano italiano di "ricostruzione" sta dimenticando

Ultime notizie Pesaro: donna gravissima dopo colpo con mattone

Nella giornata di ieri una donna è stata aggredita con un mattone. L’episodio si è verificato di preciso nella cittadina marchigiana di Pesaro, in via Montenevoso, attorno alle ore 9:00 di mattina. La vittima è una donna di 40 anni che è stata colpita per strada, ed è stata rinvenuta a terra, sanguinante in volto, e in condizioni molto gravi. Secondo quanto emerso sembra che ad aggredire la 40enne si stato un conoscente della stessa, che nel frattempo sarebbe scappato e sulle cui tracce si sono messi gli inquirenti.

Una volta la 40enne colpita dal mattone è stata soccorsa dagli uomini del 118, questa è stata stabilizzata e poi trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Torrette ad Ancona, con gravi traumi. Per il soccorso della donna era stato chiamato l’elisoccorso che però durante la fase di atterraggio ha urtato un cartellone pubblicitario e di conseguenza non ha potuto soccorrere al meglio la vittima.

Ultime notizie, a Roma conferenza bilaterale sulla ricostruzione in Ucraina

Si è tenuta a Roma una conferenza bilaterale tra Italia ed Ucraina con argomento la ricostruzione nel paese devastato dalla guerra. Sia la Premier Meloni che il ministro Tajani hanno dichiarato che l’Italia opera per la ricostruzione in Ucraina e allo stesso tempo per far entrare nel più breve tempo possibile Kiev nell’Unione Europea. I progetti dei quali si è discusso sono molteplici e riguardano sia le ferrovie, ma anche le infrastrutture dedicate al trasporto e le acciaierie.

Nell’ambito di questa ricostruzione sono previsti anche degli importanti aiuti nel campo medico, specialmente per gli ospedali che sono stati in gran parte distrutti, e con la fornitura di protesi necessarie per le persone che sono state mutilate. Il premier ucraino Zelensky ha ringraziato parlando in italiano.

Ultime notizie, grave incidente stradale a Bitonto

Sono 4 i giovani morti nell’incidente stradale occorso nella notte del 25 aprile a Bitonto sulla strada statale 231 che collega la località pugliese a Bari. L’incidente le quale hanno perso la vita è accaduto intorno alle 23.00 di ieri, mentre i ragazzi stavano tornando a casa dopo aver passato una serata al McDonald’s con l’Opel Corsa guidata da Tommaso Ricci, con a bordo gli altri 3 ragazzi, una dei quali la sua fidanzata Floriana Vallacara.

Gli altri due ragazzi si chiamavano Alessandro Viesti e Lucrezia Natale. L’auto si è scontrata con una Renault Scenic che proveniva dalla direzione opposta. Il conducente della seconda auto ed una ragazza che viaggiava con lui sono ricoverati in Ospedali diversi a Bari, con lui in prognosi riservata in rianimazione, e lei che ha subito un intervento chirurgico ad una gamba. Lo scontro ha completamente distrutto entrambe le autovetture e le forze dell’ordine stanno cercando di capire quello che lo ha causato. Intanto il sindaco della città pugliese ha dichiarato il lutto cittadino.

Ultime notizie, ucciso a coltellate un 69enne a Milano

Un uomo di 69anni, Piero Luigi Landriani, è stato ucciso a colpi di coltello nella sua casa di Milano. Dopo che alle 23.30 di ieri era scattato l’allarme, nella casa in via Panigarola 8, nel popolare quartiere Corvetto, sono arrivati sia i poliziotti che i sanitari, ma l’uomo è stato trovato a terra agonizzante e nonostante l’intervento di soccorso è deceduto.

Riguardo alle cause dell’accoltellamento sono in corso le indagini degli agenti di polizia che prendono spunto dalla sua fedina personale che in passato è stata oggetto di alcuni precedenti, ma anche da quello che ha raccontato la sua convivente, una donna brasiliana che ha fornito una versione secondo la quale sarebbero stati due marocchini ad accoltellare Landriani per poi fuggire. Secondo i vicini, interrogati dagli agenti, la coppia aveva già avuto problemi di litigi in passato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA