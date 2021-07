Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: l’Italia ha vinto gli Europei 2020 (12 luglio)

Si è conclusa con un epilogo thrilling, ma dolcissimo per l’Italia di Roberto Mancini l’avventura agli Europei 2020: l’Italia è sul tetto del Vecchio Continente, secondo titolo europeo dopo la vittoria del 1968. Non è stata una partita semplice per gli Azzurri, andati sotto nel punteggio dopo appena due minuti, ma ritornati in partita al 67′ grazie a un gol di rapina di Leonardo Bonucci. Poi, tempi supplementari e calci di rigore: sbagliano Belotti e Jorginho, ma Donnarumma ne respinge due e, con il palo di Rashford, consegna il trofeo alla nostra Nazionale. Grande esultanza da parte dei nostri calciatori, protagonisti di una cavalcata epica e indimenticabile, che resterà per sempre negli annali del nostro pallone. L’Italia è campione d’Europa.

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Europei: polizia Uk carica tifosi inglesi a Wembley

Ultime notizie: bollettino Coronavirus

Le ultime notizie sul Coronavirus hanno fatto registrare 1.391 nuovi casi di contagio, con una sostanziale stabilità rispetto al giorno precedente, ma con un aumento del rapporto di positività a causa del minor numero di tamponi eseguiti. Ieri era dello 0,97% e sfiora l’1%, che non veniva toccato dallo scorso 7 giugno. Sempre 24 ore fa ci sono stati 7 decessi in totale in Italia, con un calo rispetto ai 12 del giorno precedente. Il numero dei decessi è il più basso registrato dal mese di settembre e anche il calo dei ricoveri continua. Per quanto riguarda le terapie intensive, il numero è stabile a quota 61, mentre nei reparti ordinari la diminuzione è di 13 unità, con un totale di 1.134 persone.

PANACE DI MANTEGAZZA, COS'É?/ Pianta che ustiona e rende ciechi: come riconoscerla

Ultime notizie, un vertice per contrastare la variante Delta

La variante Delta del Coronavirus che sta dilagando in Inghilterra e nelle isole della Spagna fa paura anche in Italia e per questo da parte del Ministero della Salute si richiama alla prudenza. Nel corso della settimana sarà convocata una riunione della cabina di regia, durante la quale si farà il punto della situazione. Oltre ad analizzare i dati che stanno provenendo dagli altri Paesi, si verificherà se sarà necessario intraprendere nuove misure di contenimento. Nel resto d’Europa si scontrano due linee, quella del “liberi tutti” attuata dagli inglesi, e quella di maggiore prudenza, che viene invece adottata dai restanti Stati europei e che dovrebbe essere anche quella italiana. Per quanto riguarda le contromisure, ci sarà sicuramente un dibattito politico all’interno del Governo, ma non sembra che si potrà togliere la mascherina al chiuso, come stavano proponendo alcune parti del Parlamento.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 11 LUGLIO/ 1 morto, 250 casi, 37 terapie intensive

Ultime notizie, primo volo di astroturismo con il fondatore della Virgin

Il primo volo privato nello spazio è diventato oggi realtà, con la navetta di Virgin Galactic, SpaceShipTwo, che decollerà con a bordo Richard Branson, un miliardario inglese che ha finanziato l’impresa. Questo volo precede di pochi giorni quello di Jeff Bezos. Nel volo Branson avrà con sé due piloti e tre ingegneri. A seguire, si aprirà una nuova era dei voli spaziali, con una lunghissima lista d’attesa fatta di circa 600 vip pronti a questa esperienza, per la quale non è richiesta una preparazione specifica. Tra questi anche Leonardo Di Caprio e Lady Gaga, che potrebbero volare nel 2022.



© RIPRODUZIONE RISERVATA