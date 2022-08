Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Måneskin conquistano premio Mtv (29 agosto)

Le ultime notizie in ambito musicale consegnano i Måneskin alla storia: per la prima volta un gruppo italiano è riuscito a portare a casa un riconoscimento ai prestigiosi premi Mtv per la videomusic. Complice la canzone “I wanna be your slave”, la band romana ha vinto nella categoria ‘Miglior video alternativo’. “È straordinario – ha dichiarato il frontman della band, Damiano David –. Non ce l’aspettavamo. È un vero onore, anche perché c’erano tanti grandi artisti in gara”.

Tessera sanitaria senza microchip, perché?/ Crisi materiali, stop ai servizi digitali

ULTIME NOTIZIE: PAPA FRANCESCO IN VISITA ALL’AQUILA

Le ultime notizie riguardano la visita pastorale di Papa Francesco all’Aquila in occasione della Perdonanza Celestiniana. Il Pontefice, primo dopo 728 anni, ha aperto la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, consentendo l’indulgenza plenaria a tutto coloro che la attraverseranno tra il 28 e il 29 agosto. Francesco ha ricordato le vittime del sisma del 2009, invocando sinergia e impegno la ricostruzione della città così duramente colpita.

Lancio Artemis I: Nasa sulla Luna/ Diretta video streaming: missione senza equipaggio

ULTIME NOTIZIE: PIANO PER EVACUARE RESIDENTI ZAPORIZHZHIA

Il Financial Times ha affermato che i ministri degli Esteri dell’Unione Europea si stanno preparando a sospendere l’accordo sui visti semplificati per la Russia. Si discuterà di questo tema nel corso della riunione in programma martedì prossimo a Praga. Intanto, le autorità russe dichiarano di avere pronto un piano per evacuare la popolazione residente nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel caso in cui dovessero verificarsi problemi di sicurezza. Secondo fonti di Mosca, attualmente la centrale funziona regolarmente e i livelli di radiazioni sono sotto controllo. L’Ucraina denuncia invece il lancio di nuove bombe sulla città, ipotizzando gravissimi rischi per la tenuta della centrale.

Pallone in carcere pieno di cellulari/ La richiesta: "Serve controllo con i droni"

ULTIME NOTIZIE, CARO ENERGIA: SALVINI LANCIA L’APPELLO

In Italia il tema del caro energia resta al centro del confronto politico a meno di un mese dalle elezioni. Matteo Salvini ha fatto appello a tutti i partiti per arrivare ad un armistizio sul caro bollette, seguendo il modello adottato da Macron in Francia. Il leader della Lega ha suggerito di dare pieno mandato al governo in carica per fissare al 4% il tetto degli aumenti di bollette di luce e gas.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE: LIEVE INCREMENTO IN TERAPIA INTENSIVA

Il tasso di positività al Coronavirus è tornato al 15%. Sono stati registrati, infatti, 17.647 contagiati su 117.767 tamponi processati. Di conseguenza, è stato rilevato un incremento dell’1,2% rispetto ai dati di ieri. Dall’inizio della pandemia sono stati registrati, quindi, 21.806.509 casi. Per quanto riguarda i morti Covid, nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 41 decessi, che portano il totale a 175.347. Passiamo ai guariti: sono stati 20.287, quindi nel complesso 20.951.268.

TRAFFICO, CONTROESODO: LUNGHE CODE IN TUTTA ITALIA

È stato un fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il controesodo di fine agosto. Si stima che oltre i due terzi degli italiani abbiano concluso le vacanze durante questo week-end, facendo registrare traffico molto intenso da Nord a Sud in direzione delle grandi città e dando vita a code chilometriche lungo le principali arterie del Paese.

ULTIME NOTIZIE, SPORT: NAPOLI E FIORENTINA A RETI BIANCHE, VERSTAPPEN VINCE IN BELGIO

Il Napoli di Luciano Spalletti non va oltre lo 0-0 con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, fresca di qualificazione ai gironi di Conference League, e fallisce così il primo tentativo di fuga solitaria del campionato. La classifica di Serie A vede ora tutte le big raggruppate nel giro di appena due punti, a dimostrazione di come la ripresa ferragostana del torneo abbia comunque inficiato sulla condizione atletica dei calciatori, che non può ancora essere ottimale. Passando alla Formula 1, dopo essere partito dal quattordicesimo posto, Max Verstappen ha trionfato al Gran Premio del Belgio con una gara perfetta. Al secondo posto si è classificato il suo compagno di scuderia Perez, regalando alla Red Bull una doppietta. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha chiuso in sesta posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA