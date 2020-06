ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Margno sotto choc: padre uccide i figli (28 Giugno)

Ultime notizie, hate speech: anche Coca Cola si unisce al boicottaggio dei giganti social come Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, accusati di non fare abbastanza per combattere i contenuti di odio e razzisti che circolano sulle loro piattaforme e per questo motivo fermerà tutte le sue pubblicità sul digitale almeno per un mese a partire dal primo luglio. Coca Cola fa dunque sua la campagna Stop Hate for Profit, che già aveva visto l’adesione di altri colossi come Unilever, Verizon, Patagonia e North Face. “Non c’è spazio per il razzismo nel mondo e non c’è spazio per il razzismo sui social media”, ha denunciato il presidente e Ceo di Coca-Cola James Quincey in una nota. La risposta dei social alle accuse sarà tale da sortire una retromarcia o il boicottaggio andrà avanti “contagiando” anche altri giganti dopo Coca Cola?

Margno, paese di poche centinaia d’abitanti in provincia di Lecco, è sotto choc per l’uccisione di due bambini di 12 anni, Elena e Diego, ad opera del padre, Mario Bressi, un uomo di 45 anni che li ha strangolati prima di suicidarsi lanciandosi da un ponte. L’autore del duplice omicidio prima di uccidere i figli – due gemelli – ha inviato un messaggio alla moglie, la coetanea Daniela Fumagalli, con la quale stava portando avanti una difficile separazione: “Non li vedrai mai più”, ha scritto. La donna, residente a Gorgonzola, nel Milanese, a quel punto si è precipitata in macchina sul posto con la sorella ed ha effettuato il ritrovamento dei due bambini senza vita. Non prende pace un testimone, residente nello stesso stabile, che dice di aver sentito un tonfo alle 3 di notte: “Forse li potevo salvare”, ha detto affranto.

Coronavirus in Italia: sono otto i morti registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino della Protezione Civile. Si tratta del dato primo di marzo. In calo anche il dato relativo ai nuovi contagi: 175 contro i 259 del giorno precedente. Altro dato incoraggiante quello relativo ai malati ricoverati nei reparti di terapia intensiva: per la prima volta da quando l’epidemia ha assunto consistenza sono meno di 100. Per rendersi conto della portata di questo dato basta pensare che nei giorni del picco erano oltre 4000. A preoccupare sono però i nuovi focolai: tensione sempre alta nei palazzi ex Cirio di Mondragone, in provincia di Caserta, dove è stata istituita una zona rossa a causa dei contagi che hanno interessato la comunità di braccianti bulgari. Sono 27 in più invece i positivi al magazzino logistico della Bartolini a Bologna: in tutto i censiti sono 91, si valuta la chiusura dell’attività.



© RIPRODUZIONE RISERVATA