Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Mattarella-Meloni, colloquio di un’ora “Cordiale e costruttivo”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Giorgia Meloni, si sono incontrati ieri sera al Quirinale, a seguito del consiglio supremo della difesa. L’incontro, come riferito da TgCom24.it, si è svolto presso lo studio alla Vetrata, e stando a fonti del Colle si è trattato di un colloquio “cordiale, costruttivo e ad ampio raggio”, durante il quale si è discussi di vari temi dell’agenda di governo, leggasi anche la giustizia.

Lecco, due 16enni colpiti da un fulmine/ Sono gravi: ustioni di secondo grado e trauma cranico

Nel corso del consiglio supremo della difesa Giorgia Meloni “ha illustrato gli esiti del vertice Nato di Vilnius. Il Consiglio ha, successivamente, esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito la ferma condanna dell’aggressione operata dalla Federazione Russa e il sostegno all’Ucraina nella sua difesa contro l’invasore”. Secondo l’Ansa Meloni avrebbe difeso anche la ministra Santanchè nel corso del suo vis a vis con il presidente.

Giovanni Allevi non è morto: decesso è una fake news/ Il pianista: “Sono sicuramente vivo”

Ultime notizie, nel testamento Berlusconi problemi per il nodo liquidità

Dopo la pubblicazione del testamento di Silvio Berlusconi, emergono problemi per quanto riguarda la delimitazione del patrimonio, con un importante nodo relativo alla liquidità necessaria, come da disposizioni, per il saldo a favore del fratello Paolo, della compagna Marta fascina e dell’amico Dell’Utri. In totale si tratta di 230 milioni di euro che potrebbero dover essere pagati soltanto da Marina e Pier Silvio.

Per questo gli avvocati sono al lavoro per cercare di trovare un accordo senza dover effettuare una certosina ricostruzione di tutte le donazioni che l’ex leader di Forza Italia ha effettuato in vita. Un lavoro, quello degli avvocati della famiglia, che rischia di prolungarsi per lungo tempo, data la sua complessità dal punto di vista tecnico.

Audio choc di Vittorio Emanuele su Juan Carlos/ Beatrice Borromeo: "tassello fondamentale"

Ultime notizie, 27enne muore in un incidente stradale in provincia di Salerno

Una donna di 27 anni, incinta al nono mese, Francesca Calandriello, è morta stamani in un incidente stradale avvenuto a Sant’Arsenio, in provincia di Salerno. Anche la bambina, che doveva nascere dopo circa 10 giorni, è rimasta vittima dell’incidente, causato dall’urto tra la sua Fiat 500 e un minibus appartenente ad una società sportiva.

Dopo l’incidente è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Salerno dove è arrivata in condizioni disperate ed è morta poco dopo. I soccorsi sono stati immediati, da parte della polizia locale e dei sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri ed i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ultime notizie, maltempo nelle regioni del Nord-Est con bombe d’acqua e grandine

Bombe d’acqua e grandine hanno colpito la scorsa notte la zona del Friuli Venezia Giulia e hanno provocato gravi danni ad una serie di abitazioni, oltre a blackout telefonici e delle linee elettriche. Problemi che si sono estesi anche ad alcune zone del Veneto e dell’Alto Adige. Le raffiche di vento che hanno interessato queste zone sono arrivate ad una velocità di 130 chilometri orari, abbinate a numerosi fulmini, oltre a provocare anche la caduta di alcuni alberi lungo strade trafficate.

In provincia di Udine, a Cervignano, nel tentativo di evitare un ramo caduto, un 61enne imprenditore è uscito di strada ed è morto. L’uomo si stava recando ad effettuare un controllo al suo allevamento ittico a causa di un allarme scattato proprio a causa dei fulmini.

Ultime notizie, la dodicesima tappa del Tour de France

Il corridore basco Izagirre, della francese Cofidis, ha vinto la tappa di ieri del Tour de France che arrivava a Belleville en Beujolas, al termine di una fuga solitaria scattata sull’ultimo Gran Premio della montagna della frazione.

Una bella impresa che ha consentito di staccare il gruppetto dei fuggischi sull’ultima salita e di prendersi oltre 4 minuti di vantaggio sul gruppo della maglia gialla nel quale si trovava anche il secondo in classifica, lo sloveno, Pogacar. Domani per il danese Vingeegard la tappa sarà sicuramente più impegnativa in quanto è previsto un arrivo in salita a Gran Colombier.

Ultime notizie, F-16 a Kiev e la Mosca si infuria

Nel giorno numero 506 della guerra in Ucraina, si registrano nuove tensioni fra Kiev e Mosca. Il motivo del contendere è l’invio di caccia Nato F-16 in Ucraina, che ha fatto saltare sulla sedia il ministro degli esteri russo, Lavrov. Secondo lo stesso, infatti, parlando a nome della Russia: “Gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia nucleare”.

A stretto giro di posta è giunta la replica ucraina per bocca del ministro degli esteri Dmytri Kuleba, che attraverso Twitter ha fatto sapere: “L’unica minaccia della Russia è un soldato ucraino. Questo è ciò di cui Putin & co dovrebbero avere più paura. L’Ucraina riceverà gli F-16 nei tempi previsti. La Russia dovrà farselo andare giù nonostante lo strepitio di Lavrov”. Nel frattempo Kiev si è avvicinata alla Nato dopo il vertice di Vilnius e Zelensky ha fatto sapere di escludere qualsiasi compromesso sulla futura adesione all’Alleanza Atlantica nei negoziati con la Russia.

Ultime notizie, Visco: “Stabilizzazione sui tassi vicina”

Secondo il numero uno della Banca d’Italia, Ignazio Visco, i tassi di interesse, in rialzo costante dalla BCE negli ultimi mesi, sono vicini ad una stabilizzazione. “Una volta che abbiamo raggiunto il livello corretto dei tassi bisogna mantenerlo per un po’ e non credo che siamo molto lontani”, le sue parole riportate da TgCom24.it, aggiungendo che accadrà “sicuramente prima della fine dell’anno”. Parlando a SkyTg24 ha aggiunto: “Sull’inflazione bisogna essere prudenti e pazienti. Gli effetti si vedono nel corso del tempo. Ma stiamo già vedendo che l’effetto è arrivato sui tassi sui prestiti che sono saliti e di conseguenza sulla domanda sui prestiti visto che la crescita dei finanziamenti è nulla”, precisando che quando arriverà sui consumi e investimenti “allora l’inflazione da domanda sarà domata”.

Infine, sui mutui: “Non c’è un problema sistemico e di stabilità finanziaria derivante dall’aumento dei tassi e delle rate sui mutui variabili delle famiglie” ricordando che “Il debito delle famiglie in Italia è il più basso d’Europa. I variabili – ha specificato – sono solo un terzo e quelli da inizio 2023 hanno un cap. Vi sono misure in corso che aiuteranno i più bisognosi”.

Ultime notizie, Bassetti citato dai colleghi: lui prepara la controdenuncia

“Ringrazio molto i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all’Ordine dei Medici di Genova”, questo quanto scritto su Twitter da Matteo Bassetti in risposta alla denuncia presentata all’Ordine dei Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Genova. “Li denuncio tutti”, ha annunciato nel suo tweet, in cui si chiede che Bassetti venga “sottoposto a procedimento disciplinare”. Il primario di malattie infettive del San Martino ha aggiunto: “Non pensavo davvero che si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e deontologica”.

E ancora: “Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell’evidenza, contro i vaccini , contro l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del Covid-19, hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini. Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto. Si sono fatti un gigantesco autogol. Verba volant scripta manent. Grazie davvero a tutti i 123. Non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e deontologica”.











