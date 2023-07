Diretta Tour de France 2023, classifica/ Streaming video Rai: tutto pronto, inizia la 12^ tappa! (13 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: SI COMINCIA!

Finalmente sta per cominciare la giornata dedicata alla dodicesima tappa del Tour de France 2023. Ci resta il tempo per scoprire quale sia, dal punto di vista geografico e “cardinale”, il percorso di questa Roanne-Belleville en Beaujolais. La partenza avviene nel dipartimento della Loira, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi; come abbiamo detto, ieri la carovana della Grande Boucle si era spostata verso Nord procedendo quasi in linea retta avvicinando Parigi – dove come sempre è previsto l’arrivo del Tour de France, domenica 23 luglio – ma è chiaro che la capitale della Francia non sarà raggiunta direttamente perché il percorso sarà ancora lungo.

Infatti, oggi nel primo tratto si va comunque a Nord ma già piegandosi verso Est, poi ad un certo punto la strada andrà proprio ad Oriente scendendo leggermente a Sud, fino a raggiungere appunto il traguardo di Belleville en Beaujolais. Idealmente, parlando di grandi città, siamo vicini a Lione che si trova a circa 50 chilometri a Sud rispetto all’arrivo di oggi; adesso però noi dobbiamo tornare a lasciar parlare i protagonisti di questa dodicesima tappa che sta finalmente per prendere il via, mettiamoci comodi perché per la diretta del Tour de France 2023 si torna a gareggiare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 12^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la dodicesima tappa Roanne-Belleville en Beaujolais sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

TOUR DE FRANCE 2023: L’ANNO SCORSO

È decisamente interessante ricordare, avvicinandoci alla diretta del Tour de France 2023, come erano andate le cose lo scorso anno. Infatti, la dodicesima tappa della Grande Boucle era stata quella dell’arrivo all’Alpe d’Huez, cima storica domata nel corso della storia da straordinari campioni, tra cui anche il compianto Marco Pantani. Quel giorno ci si arrivava, partendo da Briançon, con Jonas Vingegaard che si era appena preso la maglia gialla e conduceva con 2’16’’su Romain Bardet e 2’22’’ sul grande rivale Tadej Pogacar, che come noto aveva poi preceduto sugli Champs Elysées.

Sull’Alpe d’Huez la vittoria era andata al britannico Thomas Pidcock, che aveva staccato la concorrenza e si era imposto con 48 secondi su Louis Meintjes e 2’06’’ su un redivivo Chris Froome; Vingegaard aveva controllato Pogacar e lo aveva tenuto a 2’22’’ in classifica generale, lo sloveno aveva preso il secondo posto (Bardet era crollato) mentre in terza posizione si era issato Geraint Thomas (a 2’26’’ dalla maglia gialla), Simon Geschke invece aveva conservato la leadership nella classifica degli scalatori, ottenuta il giorno precedente. Ora, si tratta di scoprire cosa succederà nella 12^ tappa del Tour de France 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

TOUR DE FRANCE 2023: TANTE EMOZIONI IN VISTA!

Nella dodicesima tappa del Tour de France 2023 quello che ci aspettiamo sono le emozioni: la Roanne-Belleville en Beaujolais ha una lunghezza di 168,8 chilometri e la previsione è quella di una durata di 4 ore, ma il punto è che si torna a salire dopo una tappa “transitoria”, e dunque la classifica potrebbe decisamente cambiare con la maglia gialla ancora incerta. La dodicesima tappa, per la diretta del Tour de France 2023, è una di quelle che possono far saltare il banco: sono infatti previsti cinque GPM, due di questi (gli ultimi due) di seconda categoria e gli altri di terza.

Insomma: fughe, sorprese, classifica stravolta (e magari non solo quella generale: oggi gli scalatori saranno protagonisti), questo il contesto che sulla carta ci attende giovedì 13 luglio quando la partenza è prevista per le ore 13:20 appunto da Roanne. Vedremo quello che succederà, naturalmente a priori si può dire ben poco di certo ma siamo abbastanza convinti che le emozioni non ci mancheranno, poi si tratterà di scoprire, una volta arrivati al traguardo di Belleville en Beaujolais, come saranno andate le cose nella diretta del Tour de France 2023…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 12^ TAPPA

Pronti dunque a vivere la diretta del Tour de France 2023, diciamo subito che il primo GPM della giornata è la cote de Thizy le Bourgs, che arriva dopo 20 chilometri: una salita con pendenza al 5,6% e della durata di oltre 4 chilometri, soprattutto poco dopo avremo già il Col des Ecorbans (2,1 Km al 6,9%) e dunque questo primo tratto della dodicesima tappa potrebbe già risultare importante. Poi si scende, e avremo un tratto pianeggiante di circa 30 chilometri (che comprende il traguardo volante di Régnié Durette) prima del terzo GPM: ancora terza categoria, il Col de la Casse Froide, 5,2 Km al 6,1%.

Emozioni finite? No, appena cominciate: la diretta del Tour de France 2023 propone infatti i due GPM di seconda categoria. Il primo, il Col de la Croix Montmain, è una salita di 5,5 chilometri con il 6,1% di pendenza, il Col de la Croix Rosier ha 5,3 Km con il 7,6% di pendenza e dunque sarà la salita più dura. Terminata questa, discesa con 400 metri di dislivello arrivando a Quincié en Beaujolais; gli ultimi 10 chilometri scarsi saranno in piano ed eventualmente gli inseguitori potranno provare a rintuzzare, ultima occasione per provare un arrivo in volata. Come detto, ci attende una giornata davvero tosta…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (DEN) 46h34’27’’

2. Tadej Pogacar (SVN) +0’17’’

3. Jai Hindley (AUS) +2’40’’

4. Carlos Rodriguez Cano (ESP) +4’22’’

5. Pello Bilbao (ESP) +4’34’’











