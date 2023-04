Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni al Colle da Mattarella: “Colloquio cordiale”

Presidente della Repubblica e Premier si sono incontrati a pranzo per parlare della situazione italiana attuale. Due degli argomenti trattati nel corso del colloquio sono stati il Pnrr e gli appalti pubblici. Per partecipare a questo incontro Giorgia Meloni ha rinunciato a raggiungere il Friuli Venezia Giulia per sostenere il candidato della destra Fedriga, alla vigilia delle elezioni regionali di domenica 2 aprile. Il lungo colloquio è stato definito “lungo e cordiale” ed altri argomenti trattati sono stati i migranti e il decreto che riguarda le bollette. La Premier ha illustrato il punto di vista del governo sui vari argomenti.

Nella giornata di ieri l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato dal gran giurì in merito ai 130mila dollari che lo stesso tycoon avrebbe dato alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio. “E’ una persecuzione politica e una interferenza elettorale”, “una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”, ha commentato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti nel commentare la notizia.

Non si sa bene cosa dovrebbe accadere oggi visto che è la prima volta che si verificano fatti di questa portata, ma in ogni caso, secondo quanto riportano i media americani, Trump dovrebbe consegnarsi in procura a inizio settimana prossima, forse martedì, evitando così l’umiliazione dell’arresto. Dopo di che non è dato sapere se l’ex presidente degli Stati Uniti verrà trattenuto o meno. La decisione era attesa nel mese di aprile ha spiegato l’Ansa, ma il gran giurì ha deciso di pronunciarsi nella giornata di ieri, decretando l’incriminazione di Trump. Numerose le reazioni su quanto avvenuto, fra i molteplici sostenitori e i detrattori.

Ultime notizie, Papa Francesco sarà dimesso oggi

Sono previste per la giornata di oggi le dimissioni di Papa Francesco. Il Santo Padre, ricoverato da tre giorni presso il policlinico Gemelli di Roma a seguito di un’infezione respiratoria, tornerà oggi presso la Santa Sede, alla luce delle sue condizioni fisiche ritenute buone. Come si legge su TgCom24.it, il Pontefice è stato sottoposto ad una “una terapia antibiotica su base infusionale” per curare una “bronchite su base infettiva”, così come fatto sapere dallo staff medico che sta seguendo da vicino Sua Santità.

Il Papa ha spinto per poter lasciare l’ospedale entro la giornata di oggi di modo da poter presiedere i riti della Settimana Santa. Ricordiamo infatti che domani si celebrerà la Domenica delle Palme, dopo di che inizierà la settimana che porterà alla Passione di Cristo fino alla Pasqua di domenica 10 aprile. Bergoglio ha trascorso tre notti presso l’ospedale Gemelli, dopo l’audizione durante il quale lo stesso aveva sorriso e scherzato con i presenti.

Ultime notizie, ChatGPT bloccato in Italia

ChatGPT, modello di chatbot che si basa sull’Intelligenza Artificiale diffuso in tutto il mondo nelle ultime settimane, è stato bloccato in Italia dall’autorità per la privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione del trattamento dei dati degli utenti che utilizzano lo stesso software in Italia, inviando la comunicazione ad OpenAI, la società statunitense che sviluppa il programma e che gestisce la piattaforma.

Come ricorda TgCom24.it, il 20 marzo scorso ChatGPT aveva subito una perdita di dati, un cosiddetto data breach, riguardante alcune conversazioni fra utenti e informazioni in merito al pagamento degli abbonamenti al servizio “premium”. Stando a quanto fatto sapere dal Garante, sarebbe stata rilevata una “mancanza di un’informativa rivolta agli utenti e a tutti gli interessati, i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di addestrare gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma”. Il caso è aperto.

Ultime notizie, a l’Aquila, un primario di urologia stermina la famiglia e si suicida

Carlo Vicentini ex primario di urologia e in pensione da un mese, ha ucciso la moglie e i due figli e si è successivamente ucciso. Per il triplice omicidio ed il suicidio ha usato un’arma da fuoco regolarmente denunciata. Secondo le prime notizie, a scatenare la violenza del medico sarebbe stata la malattia di Massimo, uno dei due figli, che soffriva della sindrome di Duchenne, una forma di distrofia muscolare molto rara che aveva costretto il 43enne a letto, collegato continuamente ad un respiratore.

L’ex primario si occupava del figlio a tempo pieno dal momento in cui era entrato in pensione, sia all’interno dell’abitazione che accompagnandolo nei vari ospedali per visite e terapie. La decisione di mettere fine alle sofferenze è stata spiegata in un biglietto che ha lasciato sul tavolo di casa con una semplice dicitura, “perdonatemi”.

Ultime notizie, Agrigento sarà la capitale italiana della cultura nel 2025

La città siciliana è stata nominata Capitale della Cultura 2025, dopo essere stata scelta tra le 10 città candidate e la proclamazione è avvenuta al Ministero della Cultura nella sala dedicata a Spadolini. Oltre alla città siciliana le altre candidate erano Spoleto, Pescina, Aosta, Bagnoregio, Roccasecca, Monte Sant’Angelo, Asti, Orvieto e Assisi.

Alla cerimonia di proclamazione, oltre a Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, erano presenti tutti i sindaci delle città in gara. Quello di capitale italiana della cultura è una nomina che è nata nel 2014 e dopo l’accoppiata Bergamo – Brescia di questo 2023, nel 2024, sarà Pesaro.











