Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni da al Sisi: Regeni e Zaki i casi trattati

Ieri si è tenuta la seconda giornata e nel contempo l’apertura ufficiale a Sharm El-Sheikh, in Egitto, della Cop27, il vertice Onu sui Cambiamenti Climatici. Nella serata di domenica è giunta all’evento Giorgia Meloni, accolta dal dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Il premier è intervenuto alla sessione plenaria nel pomeriggio di ieri, ribadendo l’impegno dell’Italia negli obiettivi per contrastare il cambiamento climatico, a cominciare dalla riduzione dei gas serra, il taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 e zero emissioni nette entro il 2050. Il Premier italiano Giorgia Meloni ha avuto un incontro con il presidente egiziano Al Sisi. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati vari temi tra i quali quello relativo alle fonti energetiche ed ai migranti, mentre è rimasto sullo sfondo il caso Regeni, nonché quello riguardante Zaki. L’incontro è stato portato avanti nel tentativo di chiarimenti su quelli che sono attualmente i dossier “più caldi” che riguardano i due paesi e la svolta positiva dal punto di vista diplomatico è certa.

ECLISSI LUNARE OGGI 8 NOVEMBRE 2022/ Diretta streaming video: spettacolo al via

Ursula von der Leyen ha commentato così la Cop27 via Twitter: “Dobbiamo affrontare molte sfide, ma il cambiamento climatico è la più grande. Questa Cop27 dovrà tenere traccia delle promesse. Dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere l’obiettivo di limitare il riscaldamento climatico “a 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali a portata di mano”. E ancora: “Affrontiamo molte sfide comuni, dal cambiamento climatico e la transizione energetica alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Attendo con impazienza una cooperazione costruttiva tra Ue e Regno Unito basata sui nostri accordi”.

Sonia Grey choc: "Subivo da Franco Di Mare"/ "Non è vero che io lo molestavo"

Ultime notizie migranti, Berlino: “Salvataggio in mare è dovere”

Sulla vicenda dei migranti interviene anche la Germania, e precisamente il portavoce del ministero dell’Interno tedesco Sabine Sasse. In occasione di una conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di ieri, ha spiegato che “Il salvataggio in mare è un dovere morale e giuridico e non può essere impedito”, come si legge sull’agenzia Ansa. E ancora: “È importante che centinaia di persone siano potute sbarcare, ma è importante che siano salvate tutte le persone e che possano arrivare a terra. Siamo in stretto contatto con gli enti italiani”, ha precisato rispondendo ad una domanda sulla disponibilità tedesca ad accogliere migranti.

Chi è Raffaele Acampora, Tutto per mio figlio storia vera/ È Federico Del Prete

Sulla vicenda si è espresso anche il ministro Salvini, che a Rtl 102.5 ha spiegato: “Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti. Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani”.

Ultime notizie, i sorteggi Champions League

Si sono tenuti nella giornata di ieri a Nyon, i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League, la prossima fase della coppa dalle grandi orecchie. Tre le italiane ancora in corsa per il titolo, leggasi Milan, Inter e Napoli, e dalle urne sono usciti i tre avversari delle due milanesi, che hanno un po’ arrancato nel girone, e degli azzurri, invece grandi protagonisti nella prima fase della manifestazione.

Sorteggio senza dubbio ostico per la compagine rossonera, che dovrà vedersela con il Tottenham di Antonio Conte agli ottavi, protagonista di un’ottima stagione. Il Napoli, che invece era testa di serie, affronterà i tedeschi dell’Eintracht di Francoforte, mentre per l’Inter la sfida contro i portoghesi del Porto. Ecco l’elenco completo di tutti i match in programma agli ottavi di Champions: Lipsia – Manchester City, Club Brugge – Benfica, Liverpool – Real Madrid, MILAN – Tottenham, Eintracht Francoforte – NAPOLI. Borussia Dortmund – Chelsea, INTER – Porto e Psg – Bayern. Nell’Europa League la retrocessa Juventus ha avuto l’accoppiamento con i francesi del Nantes, mentre per la Roma l’urna ha riservato l’accoppiamento con il Salisburgo. Ultimi sorteggi per l’Europa Conference League con la Lazio accoppiata con il Cluj, mentre per la Fiorentina l’avversario sarà il Braga. Dall’urna di Nyon, per la Champions League sono usciti anche due accoppiamenti che profumano di finale, tra Psg e Bayern Monaco e tra Liverpool e Real Madrid.

Ultime notizie incidenti mortali sul lavoro

Un operaio di origine marocchina di 41 anni, è morto schiacciato a La Loggia in provincia di Torino. L’operaio, che è rimasto sotto una catasta di tubi, stava lavorando presso l’azienda Alessio Tubi dopo essere stato assunto tramite una agenzia interinale. Dopo l’incidente c’è stata una immediata presa di posizione da parte del sindacato con il responsabile della Fiom di Torino che ha parlato di una situazione non più tollerabile.

Per recuperare il corpo dell’uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre le indagini sull’accaduto sono in corso da parte dei carabinieri. Il secondo incidente mortale è accaduto nel corso della notte in una vetreria in provincia di Piacenza. Questa volta la vittima è la 50enne Nicoletta Palladini ed anche in questo caso si è trattato di uno schiacciamento causato da un nastro trasportatore. La morte della donna è stata immediata e sul suo corpo sarà eseguita l’autopsia. Nella vetreria di Borgonovo i sindacati hanno proclamato una assemblea permanente.

Ultime notizie, tragedia a Cesena, muore bambino di 7 anni

Nel pomeriggio di oggi a Cesena, un bambino di 7 anni è morto dopo essere stato urtato da un autobus mentre si trovava in bicicletta insieme al padre. La dinamica esatta non è stata chiarita, ma sembra che il bambino sia caduto dal sellino della bicicletta e l’autobus non abbia potuto evitare l’investimento con la conseguenza di procurare un trauma fatele alla testa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA