Ultime notizie/ Ultim’ora oggi migranti, Giorgia Meloni: “Ho la coscienza a posto”

Nella giornata di ieri si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi sul tema dei migranti. Presente, oltre al presidente del consiglio, Giorgia Meloni, il ministro degli interni, Matteo Piantedosi, quello della difesa Guido Crosetto e i vertici dei servizi segreti. Molto probabilmente si è voluto affrontare visi a vis il tema dell’immigrazione proveniente dalla Libia, tenendo conto delle voci del weekend in cui si parlava di 685mila profughi in arrivo nelle prossime settimane.

In attesa di novità e sviluppi, la portavoce della Commissione europea Dana Spinant, rispondendo alle domande sul nuovo naufragio al largo della Libia, ha spiegato: “L’idea che ogni vita persa in mare è una vita persa di troppo e che dobbiamo tutti fare tutto il possibile per evitare che ciò accada di nuovo è sempre nei pensieri della presidente” Ursula von der Leyen. Il premier Giorgia Meloni alla presentazione del libro di Padre Spadaro, ‘L’Atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale’, è poi intervenuta sul tema dei migranti: ‘Più persone partono più si rischia che qualcosa vada storto’, e ancora: ‘Accuse raccapriccianti ma ho la coscienza a posto’.

Ultime notizie, Borse a picco dopo fallimento Silicon Bank

Si aspettava con timore la riapertura delle Borse di stamane dopo il fallimento della Silicon Valley Bank e i timori sono stati purtroppo confermati. Come riferisce il sito di TgCom24 l’inizio settimana è stato decisamente convulso per i mercati mondiali dopo il crack dell’istituto bancario statunitense, nonostante il governo degli Stati Uniti abbia deciso di garantire tutti i depositi presenti nella stessa banca.

Le Borse europee sono letteralmente affondate e insieme a loro anche i principali titoli di Stato mondiali. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’economica del governo Giorgia Meloni, in quota Lega, ha commentato: “Seguiamo con attenzione gli sviluppi della vicenda. Aprezziamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività”. La sensazione è che la vicenda non si esaurirà in tempi brevi.

Ultime notizie, 7 Oscar al film Everything Everywhere All at Once

C’è stato un unico grande vincitore nella notte degli Oscar 2023 ed è stato il film Everything Everywhere All at Once che si è portato a casa ben 7 statuette. La pellicola diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, quelli che sono stati ribattezzati i “Daniels”, ha ottenuto tra gli altri il premio di miglior film, miglior regia, migliore attrice e migliori non protagonisti, conquistando così l’Oscar per 7 delle 11 candidature e battendo film campioni di incassi come “Avatar”, “Top Gun: Maverick”.

Fra i grandi sconfitti anche Steven Spielberg con “The Fabelmans” e la tragicommedia “Gli spiriti dell’isola”, mentre l’Italia è rimasta a bocca asciutta. Everything Everywhere All at Once si è assicurato ben sei premi delle categorie principali, leggasi miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista (Michelle Yeoh), migliori attori non protagonisti (Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis), oltre alla sceneggiatura originale. “Non lasciate mai che qualcuno vi dica che avete passato una certa età”, il commento di Michelle Yeoh prima donna asiatica a vincere come Migliore attrice, durante il discorso sul palco al momento della premiazione.

Ultime notizie, mondo dell’atletica in lutto per la morte di Dick Fosbury

Dick Fosbury, il saltatore statunitense che inventò lo stile dello scavalcamento dell’asticella con la schiena è morto oggi all’età di 76 anni. L’inventore dello stile che poi prese il suo nome lo adottò mentre tutti utilizzavano per lo scavalcamento lo stile ventrale e grazie a questo ottenne la medaglia d’oro nel salto in alto nelle olimpiadi del 1968 disputate a Città del Messico con la misura di 2,24 m. In quel periodo il record del mondo era detenuto dal grande saltatore sovietico Brumel, e Fosbury non riuscì mai a conquistare il record che è stato però portato a misure notevolmente superiori da atleti che saltano con il “fosbury flop”. Tra i suoi seguaci anche l’italiano Tamberi, vincitore dell’oro alle ultime olimpiadi.

Ultime notizie, la visita del presidente Mattarella in Kenya

Da oggi a giovedì prossimo, il presidente della Repubblica è impegnato in una visita di stato in Kenya, che si svolgerà tra la capitale, Nairobi, e Malindi. Per Sergio Mattarella si tratta della quinta visita di stato nel continente africano, che arriva dopo quelle in Camerun, in Angola, nel Mozambico- Zambia e in Etiopia. Da parte del presidente ed in generale dell’Italia, i rapporti con gli stati africani sono sempre stati privilegiati da una grande attenzione, ribadita in molte occasioni pubbliche.

Gli argomenti che saranno trattati principalmente durante la missione presidenziale sono sicuramente la questione economica e quella relativa al clima. L’economia africana del resto è in rapida crescita e quella del Kenya in particolare con investimenti nei settori dell’alta tecnologia, con presenza di molte start-up innovative.

Ultime notizie, donna muore dopo essere stata investita sulle strisce

Nicolina Vilardo, una donna di 69 anni che stava attraversando la strada sulle strisce insieme al suo cane è stata investita da un’auto e uccisa. Il conducente dell’auto investitrice si è prontamente fermato per soccorrerla ma per la 69enne non c’è stato niente da fare. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica a Roma, in Viale Sperani. Nell’impatto con l’auto è rimasto ucciso anche il cane.

Ultime notizie, morto un sedicenne in moto che si schianta contro un’auto

A Biassono, una gara clandestina di moto è terminata con la morte di un ragazzo di 16 anni che si è schiantato contro un’auto. La tragedia del 16enne, Christian Donzello, originario di Monza, in sella ad una moto da enduro, è avvenuta davanti a molti ragazzi che stavano assistendo alla gara clandestina nella quale era impegnato con un altro motociclista 18enne. Per l’altro motociclista dopo il ricovero in ospedale è stato emesso un certificato con 7 giorni di prognosi, mentre il 16enne, ricoverato all’ospedale Niguarda, è deceduto.











