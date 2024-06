Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Milano: incendio in un’autofficina: morte tre persone

E’ pesantissimo il bilancio di quanto avvenuto nella giornata di ieri a Milano, dove un incendio in un’autofficina ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre quattro. L’episodio, come riferisce TgCom24.it si è verificato di preciso in via Fra Galgario 8 e le vittime si trovavano tutte in un appartamento al terzo piano dell’edificio dove è appunto scoppiato il rogo.

Il palazzo è stato in seguito evacuato e i cadaveri si è scoperto essere appartenenti ad un uomo di 67 anni, la sua moglie di anni 63 e il figlio di anni 34. Tutti e tre sarebbero morti a seguito di intossicazione, così come emerso da una prima ispezione del medico legale. Tra i feriti vi sarebbe anche un operaio che lavorava nell’officina e sembra che le fiamme sarebbero divampate forse da un’auto in riparazione.

Fan dei Damellis impazziti dopo che Giulia De Lellis, nota influencer, ha svelato che tornerebbe con Andrea Damante, il suo storico ex, conosciuto a Uomini e Donne. Dopo che è terminata la frequentazione con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice nonché esperto d’arte tv, Giulia De Lellis è di nuovo single ed è stata intervistato dal podcast “The Roulette Talk” di Elen.

Ebbene, alla domanda su un ex con cui tornerebbe la De Lellis ha risposto: “Mi state costringendo a dirlo. Va beh, facciamo felici un bel po’ di persone e diciamo Damellis are back!”. Quindi ha aggiunto, sempre sull’argomento: “Per forza, perché me lo state chiedendo e mi state costringendo a dirlo? Se devo rispondere per forza perché il gioco lo richiede vi rispondo”. Una risposta quindi per certi versi “forzata” ma che ha reso sicuramente felici i fan della coppia di personaggi famosi che si sono tanto amati ma che alla fine hanno preso strade differenti.

Ultime notizie, l’arresto di Andrea Piscina

Nella giornata di ieri è emersa la notizia dell’arresto di Andrea Piscina, lo speaker radiofonico di Rtl 102.5, accusato di violenza sessuale di produzione di materiale pedopornografico ma non della detenzione dello stesso. Secondo chi indaga, come riferito dal Corriere della Sera, il personaggio radio utilizzava l’avatar di una ragazzina di 16 anni per adescare dei minori online, invitandoli a farsi vedere nudi con la promessa che a sua volta la stessa “Alessia” si sarebbe mostrata senza nulla addosso.

Le vittime sarebbero dei bambini/ragazzini di età compresa fra i 9 e i 14 anni e pare che sul telefono dello stesso speaker radiofonico siano state trovate 1.000 tracce risalenti appunto a possibili contatti. Ovviamente le accuse vanno dimostrate ma al momento il 25enne Andrea Piscina risulta essere in carcere.

Ultime notizie, arrestato Ivan Szydlik

E’ stato arrestato Ivan Szydlik considerato influencer e star degli orologi di lusso. Come riferisce il Corriere della Sera è stato fermato in quel di Milano dalla Guardia di Finanza di Verbania. L’uomo, il cui vero nome è Ivan Errichiello, è accusato di truffe e autoriciclaggio ed ora è a San Vittore.

Spesso e volentieri Ivan sbandierava la sua vita d’oro fra auto di lusso, grandi viaggi e champagne, e non era raro vederlo anche sui rotocalchi rosa. Una vita che per il momento si è interrotta visto che lo stesso è stato arrestato all’alba di ieri. Avrebbe compiuto nel dettaglio truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario con proventi delle sue attività illecite che supererebbero il milione di euro. Secondo chi indaga il fermo è stato reso necessario in quanto sussterebbe «un intenso pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga».

Ultime notizie, le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Dopo la giornata di ieri che ha visto ancora delle divisioni tra le varie zone italiane, il prossimo fine settimana vedrà una maggiore stabilità sull’Italia, abbinata ad un maggiore soleggiamento. Il clima gradevole dovrebbe durare sino a domenica, poi dall’inizio della prossima settimana è previsto l’arrivo di una fiammata di caldo proveniente dall’Africa, che porterà un innalzamento delle temperature. I temporali degli scorsi giorni sono spariti e i flussi umidi nella giornata di oggi si sono spostati oltre la catena alpina. Le massime durante il fine settimana saranno ancora di 32°C al sud, e 28°C al Nord.

Ultime notizie, incendio in una casa di Vittoria con 2 morti ed altrettanti feriti gravissimi

Due notti fa a Vittoria, comune della provincia di Ragusa, un giovane tunisino che soffre di problemi psichici, ha dato fuoco alla casa dove viveva la sua famiglia. Al momento dell’incendio intorno alle 2.30 della notte, all’interno della casa stavano dormendo i suoi 2 genitori e le due sorelle, che sono rimasti intrappolati tra le fiamme.

La madre, che aveva riportato delle ustioni gravissime, è deceduta nella mattinata di oggi, mentre una delle sorelle era morta in precedenza. I due feriti gravissimi a causa delle ustioni, sono il padre e l’altra sorella. Il giovane è stato tratto in arresto dopo una ricerca da parte delle forze dell’ordine iniziata subito dopo l’incendio.

Ultime notizie, la liberazione di Ilaria Salis

Dopo l’elezione di Ilaria Salis al parlamento europeo, il processo a suo carico è stato sospeso ed è stato tolto anche l’obbligo del braccialetto elettronico degli arresti domiciliari. Il padre dell’insegnante sotto processo a Budapest, ha detto che non si aspettava una liberazione così veloce e che è pronto a recarsi nella capitale ungherese per riportare a casa la figlia in modo da festeggiare il suo compleanno in Italia il prossimo lunedì.

La revoca degli arresti domiciliari ha fatto seguito alla richiesta in tal senso che era stata presentata al tribunale da parte del suo legale, e la partenza di Ilaria Salis per l’Italia può avvenire in qualsiasi momento. Dopo la revoca la 39enne insegnante ha comunicato anche con i suoi avvocati italiani. La detenzione in carcere della neo deputata è durata circa 15 mesi.

Ultime notizie, grande Italia ai campionati Europei di nuoto

Altra giornata positiva per la formazione azzurra che sta prendendo parte ai campionati europei di nuoto in acque libere. Dopo l’oro conquistato nei 10 chilometri da Paltrinieri, oggi doppietta azzurra nella distanza dei 25 chilometri con Dario Verani che ha conquistato la medaglia d’oro precedendo l’altro azzurro Matteo Furlan. Oro anche in campo femminile con il successo nella specialità dei 25 chilometri, dopo che aveva conquistato la medaglia d’argento nella distanza dei 10 chilometri.











