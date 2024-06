Andrea Piscina, arrestato speaker radiofonico/ Si fingeva “Alessia” per adescare i bambini

Choc nel mondo radiofonico italiano: lo speaker di Rtl 102.5, Andrea Piscina, è stato arrestato con le gravissime accuse di adescare bambini online fingendosi una ragazzina. Il 25enne, come si legge sul sito del Corriere della Sera, è già in carcere e le accuse precise sono quelle di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L’azienda ha fatto sapere di avere già sospeso il ragazzo, in attesa poi che si faccia chiarezza sulla vicenda. Impensabile che lo speaker de I Nottambuli, nonché social media manager stimato, e gestore di una squadra di calcio di una polisportiva nonché personaggio dell’oratorio di una congregazione religiosa, fosse invischiato in una situazione di questo tipo.

Giulia Tramontano, la madre torna nella casa del delitto per prendere le sue cose/ "Sento il tuo odore..."

Il quotidiano di via Solferino precisa che un mese fa Andrea Piscina era stato perquisito e aveva consegnato il suo telefonino sul quale erano risultate cancellate tutte quelle attività multimediali riguardanti chat e videochiamate su Instagram e Omegle, quest’ultima, un’applicazione gratuita con cui si può parlare con sconosciuti. Ovviamente i tecnici sono riusciti a risalire al materiale cancellato, e precisamente alle miniature dell’anteprima dell’immagine reale, e ciò è stata di fatto la prova che gli inquirenti stavano cercando.

Liliana Resinovich, l'orologio rotto e i lividi sul volto/ Il giallo di Trieste verso una possibile svolta

ANDREA PISCINA, ARRESTATO SPEAKER RTL 102.5: “TROVATE TRACCE NELLO SMARTPHONE”

Secondo i tecnici, infatti, vi sarebbero tracce di reati «produzione di materiale pedopornografico» e di «violenza sessuale» e proprio per questo nella giornata di giovedì la giudice Ileana Raimundo, su richiesta del pm Giovanni Tarzia, ha disposto l’arresto dello speaker radiofonico. Si parla di più di 1.000 immagini riguardanti altrettante videochiamate o chat di contenuto esplicito pedopornografico con bambini compresi fra i 9 e i 14 anni. Il 25enne li avrebbe adescati in rete fingendosi una certa “Alessia”, una ragazzina di 15 o 16 anni che prometteva di farsi vedere nuda e di sbloccare la telecamera, provocando i suoi giovani interlocutori a compiere atti di autoerotismo e nel contempo a mostrarsi a loro volta nudi.

Stella Assange: "Julian? Una soluzione con Biden è possibile"/ "I nostri figli mi chiedono di lui"

Sempre il Corriere scrive di “Linguaggio giovanile spigliato, emoticon ammiccanti, toni tra lo scherzoso e il volgare”, parlando di eventi che risalgono al periodo compreso fra metà 2021 e metà 2023. Il suo approccio era sempre molto simile: «Sto andando in doccia, cerco uno per sbloccare la cam e mostrarmi nuda, se vi va top, se no cerco un altro. Sorry se vado dritta». Due sono le ipotesi di reato a suo carico di Andrea Piscina, a cominciare dalla “produzione” di materiale pedopornografico ma non la “detenzione” in quanto non è stato trovato alcun materiale forse per le cancellazioni.

ANDREA PISCINA, ARRESTATO SPEAKER RTL 102.5: ECCO PERCHÈ SI È DECISO PER IL FERMO

Ma perché si è deciso quindi di arrestarlo? La gip ha motivato l’esigenza cautelare in carcere per il fatto che il primo bimbo identificato dopo la denuncia della sua madre nll’estate del 2023, “Non fosse stato adescato a caso online, ma fosse stato un ragazzino conosciuto da Andrea Piscina nella sua attività in polisportiva”, precisa ancora il Corriere della Sera. Inoltre, un altro motivo sarebbe “l’utilizzo del crittografato servizio svizzero ProtonMail impermeabile alle richieste dell’autorità giudiziaria”.

La seconda ipotesi di reato è quella di «violenza sessuale», che si può verificare quando gli atti ricevono il consenso della vittima ma sono viziati dal fatto che colui che agisce, in questo caso Andrea Piscina, abbia tratto in inganno la persona offesa sostituendosi ad altra persona, appunto, la famosa “Alessia”. «La dirigenza di RTL 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker. RTL 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente in attesa del lavoro della Magistratura, in cui RTL 102.5 ripone piena fiducia» è il comunicato diffuso dalla radio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA