Milano, video incendio in via Fra Galgario: 3 morti e 3 feriti/ Fiamme da autofficina ai piani superiori

Tragedia a Milano per un incendio scoppiato all’interno di un’autofficina, soprattutto quando le fiamme sono salite ai primi piani del condominio, facendo anche delle vittime. Infatti, il bilancio al momento riporta tre morti in un appartamento al terzo piano, mentre ci sarebbero altrettanti feriti, di cui due intossicati e una persona ustionata. Il rogo è divampato alle 19 in zona Gambara, per la precisione in via Fra Galgario.

Concerti Vasco Rossi a San Siro 2024, vietata circolazione in alcune aree/ Milano, come cambia la viabilità?

Stando alle prime informazioni raccolte dal Corriere della Sera, l’incendio sarebbe partito dall’autofficina, dove venivano offerti anche servizi di ricambio gomme ed elettrauto. Il negozio, che in quel momento era vuoto, è stato avvolto del tutto dalle fiamme, che poi hanno invaso i piani alti della palazzina dove si trova lo stesso negozio di riparazioni. Sul posto si sono precipitati i soccorsi: dal 118 alla polizia, oltre ovviamente ai vigili del fuoco con una squadra di via Sardegna, mentre altri venivano mandati dalla centrale operativa. L’incendio è stato domato e circoscritto.

Sciopero treni 16 giugno 2024 a Milano e in Italia/ Info orari Trenord-Trenitalia: cancellate corse storiche

VIDEO INCENDIO A MILANO: TRE FERITI IN OSPEDALE

La palazzina è stata evacuata, ma in un appartamento al terzo piano tre persone non sono riuscite a fuggire. Uno sarebbe italiano, uno potrebbe essere di origine straniera, la terza persona sarebbe una donna anziana. Altre due persone sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118: pare che uno di questi sia un lavoratore dell’autofficina. L’ustionato sarebbe stato portato in codice giallo al Policlinico di Milano, dove è ricoverato con ustioni, mentre gli altri due sono in codice verde.

Ci sarebbe una sesta persona che è stata tratta in salvo dagli operatori. Sul posto sono intervenute tre automediche e ben sei ambulanze oltre ai vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine che dovranno ricostruire quanto accaduto e accertare le cause dell’incendio che ha fatto tre vittime e seminato il panico a Milano, come dimostrano le immagini che circolano in Rete e sui social.

Giulia Tramontano, la madre torna nella casa del delitto per prendere le sue cose/ "Sento il tuo odore..."

GUARDA QUI SOTTO IL VIDEO DELL’INCENDIO A MILANO IN VIA FRA GALGARIO













© RIPRODUZIONE RISERVATA