Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, missili sulla Polonia, Russia: “Non sono nostri”

Alcuni missili sono caduti nelle scorse ore sulla Polonia provocando due vittime. Il Cremlino ha subito smentito si tratti di armamenti appartenenti al suo esercito: “Una provocazione, i missili mostrati non sono nostri” ha detto, ma ovviamente la situazione ha creato non poca tensione in ambito internazionale anche perchè colpire la Polonia significherebbe dichiarare guerra alla Nato.

Infarto fulminante, studente 17enne muore a Bari/ La tragedia di Gigi

Proprio l’Alleanza Atlantica, come scrive l’agenzia di stampa italiana, sarebbe in allerta, e nel contempo l’esercito dello stesso polacco. Il presidente Duda avrebbe avuto un colloquio telefonico urgente con il collega americano Joe Biden, mentre i media di Varsavia ipotizzano che possa trattarsi dei resti di un razzo abbattuto dall’Ucraina. C’è il rischio di una vera e propria escalation che possa coinvolgere l’Europa nel conflitto? Difficile dirlo, ma solo nelle prossime ore il quadro della vicenda sarà più certo.

LEGGE CHOC SUL FINE VITA/ La Francia accontenta Macron e sceglie l’eutanasia

Ultime notizie, appello di Zelenski alla Russia

Il presidente dell’Ucraina, Zelensky, è intervenuto nella giornata di ieri al G20 di Bali, spiegando che la guerra della Russia “deve finire ora”, ma escludendo nel contempo un terzo “accordo di Minsk”, facendo riferimento ai due precedenti cessate il fuoco falliti fra Kiev e Mosca in merito al Donbass. Immediata la replica russa, attraverso il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, che citato dalla Tass, l’agenzia di stampa russa, ha spiegato: “La Russia continua a perseguire i suoi obiettivi nell’operazione militare in Ucraina perché Kiev rifiuta i negoziati”, bocciando quindi le proposte ucraine, definendole “non realistiche e non adeguate”.

BRUNO SEGHETTI, CHI È RAPITORE DI ALDO MORO/ Il ruolo nell'operazione Fritz

Zelensky ha poi ribadito il concetto: “L’Ucraina è sempre stata un leader negli sforzi di mantenimento della pace e il mondo lo ha visto. E se la Russia dice che presumibilmente vuole porre fine a questa guerra, lascia che lo dimostri con le azioni. Non ci si può fidare delle parole della Russia e non ci sarà alcun ‘Minsk-3’ che la Russia violerà immediatamente dopo la conclusione”. Peskov, replicando via RIA Novosti, ha parlato di affermazione che “assolutamente conferma” la volontà dell’Ucraina di non negoziare con Mosca.

Ultime notizie, l’intervento di Giorgia Meloni al G20

Primo intervento fra i grandi per la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. La leader dei Fratelli d’Italia parlato ieri al G20 in corso a Bali, ha toccato vari argomenti, a cominciare dal conflitto ucraino: “La guerra in Ucraina ha certamente contribuito ad aggravare la crisi energetica globale. Ma ha finalmente posto in evidenza i tanti errori commessi, almeno dall’inizio del Millennio, nelle politiche energetiche e nei rapporti tra Paesi produttori e consumatori”. E ancora: “Dal dramma della crisi energetica può emergere, per paradosso, anche l’opportunità di rendere il mondo più sostenibile e costruire un mercato più equilibrato, nel quale gli speculatori abbiano meno influenza e i Paesi fornitori abbiano meno opportunità di usare l’energia come un’arma contro altri Paesi”.

Meloni ha chiesto ai leader del G20 coraggio: “Quando l’Indonesia ha assunto la Presidenza del G20 era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l’Ucraina e il devastante impatto che ciò avrebbe avuto sull’ordine mondiale e sulle nostre economie. Per riuscire nella sua missione, il G20 deve avere il coraggio di confrontarsi con le sfide più difficili in agenda, a partire dalle conseguenze del conflitto ucraino in ambito economico, energetico e alimentare che stanno investendo tutti e stanno senza dubbio colpendo in maniera preponderante i Paesi in via di sviluppo”.

Ultime notizie, il ministro Schillaci sulle nuove misure covid

Il ministro della salute Schillaci, ha parlato ieri delle nuove misure che potrebbero essere introdotte a breve per quanto riguarda il covid, a cominciare da una quarantena ridotta: “Stiamo lavorando anche sulla quarantena per far sì che soprattutto i pazienti asintomatici positivi possano rientrare prima – le parole a margine di un evento sulle vaccinazioni, riportate da Skytg24.it -. a breve anche su questo faremo una comunicazione, eventualmente eliminando anche il tampone finale”.

Le sue parole sull’influenza: “Stiamo valutando perché è importante affrontare anche l’emergenza dell’influenza che quest’anno potrebbe essere particolarmente preoccupante”. Infine sui vaccini, non soltanto anti covid: “Il ministero della Salute è al lavoro per lanciare entro la fine della prossima settimana una campagna di comunicazione diretta a promuovere la vaccinazione antinfluenzale e anti Covid nella consapevolezza che il dialogo, l’informazione e la sensibilizzazione costituiscano i fattori decisivi della promozione della tutela della salute”.

Ultime notizie, rivoluzione manageriale in casa Ferrari

Secondo le indiscrezioni che sono filtrate da Maranello e che sono state riportate dai maggiori quotidiani sportivi, il GP di domenica prossima, ultimo della stagione 2022, dovrebbe anche essere l’ultimo per Mattia Binotto nella posizione di Team Principal, con il possibile sostituto nella prossima stagione che sarà scelto tra Vasseur e Coletta.

Giunge così al termine una stagione che è stata travagliata ed all’insegna delle incomprensioni tra lo staff e i piloti, e che in questi ultimi tempi si erano ancor di più accese. Binotto aveva preso il comando delle operazioni al termine della stagione 2020, quando la Ferrari era al punto più basso della sua storia, con solo il sesto posto nella classifica dei costruttori ed aveva rimesso in linea le prestazioni della vettura e del team, ma in questa stagione le scelte strategiche sbagliate hanno contribuito ad un nuovo passo indietro, dopo un inizio di stagione che sembrava molto promettente. Da qui la decisione di cambiare la guida del Team di Maranello.

Ultime notizie, a Giugliano in Campania un uomo ha accoltellato la moglie ed è stato arrestato

Nella mattinata di ieri un uomo di 37 anni ha colpito la moglie con almeno 10 coltellate, riducendola in fin di vita. Il fatto è avvenuto in Campania, a Giugliano di Napoli e l’arresto dell’uomo è stato effettuato dai carabinieri. Il 37enne, che non ha precedenti penali, è stato rinchiuso in carcere, mentre la donna, che ha riportato gravissime ferite, si trova in ospedale, ricoverata in prognosi riservata. Il marito ha colpito la moglie al termine di una discussione per futili motivi.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Con la giornata di ieri la stagione autunnale è decisamente arrivata su tutte le regioni italiane con il transito e la permanenza del ciclone d’Islanda. Le piogge e le nevicate saranno protagoniste dei prossimi 10 giorni, con piccole alternanze di schiarite. Il momento di maggior picco della perturbazione si avrà nelle giornate di sabato e di domenica, mentre giovedì potrebbe essere una giornata di alternanza tra sole e nuvolosità sparse. Le temperature massime sulle località del centro nord Italia saranno di 15°, mentre nelle regioni del sud il termometro potrebbe arrivare fino a punte di 20°. La neve sarà presente soprattutto sulla catena alpina fino a 1300 metri di quota.











© RIPRODUZIONE RISERVATA