Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, morta Regina, Re Carlo: “Vi servirò tutta la vita”

Il giorno dopo la morte della Regina Elisabetta II, notizia che ha sconvolto la Gran Bretagna ma in generale il mondo intero, a Londra sono suonate le campane per la defunta regnante, ben 96 salve di cannone. Intanto prosegue la “processione” dinanzi a Buckingham Palace, migliaia di persone fra cui moltissimi in lacrime, che portano fiori, un ricordo, o altro, ai cancelli del palazzo reale. Nel frattempo Carlo III, nuovo Re d’Inghilterra, ha lasciato Balmoral, dove è appunto deceduta la madre, e secondo i media britannici oggi sarà proclamato re, nonostante alcune indiscrezioni facessero presagire un’incoronazione nella giornata di ieri. C’è stato invece ieri l’incontro con Liz Truss, neo primo ministro britannico, e alle ore 18:00 è stato trasmesso il discorso pre-registrato del re in tv. “Vi servirò tutta la vita”.

Ultime notizie, Magrini: “Da lunedì i vaccini bivalenti”

Da lunedì si potranno iniziare a prenotare le vaccinazioni per i nuovi vaccini bivalenti. Ad annunciarlo, nella giornata di ieri, è stato Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha appunto fatto sapere, come si legge sull’agenzia Ansa: “Da lunedì può iniziare a livello regionale la prenotazione con i nuovi vaccini bivalenti” e “l’arrivo di un nuovo vaccino dovrebbe rafforzare anche il convincimento per chi deve fare la quarta dose per via dell’età o perché presentino altre patologie”. Le parole di Magrini sono giunte in occasione di una conferenza stampa inerente la prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid-19 che si è tenuta nella mattinata di ieri presso il Ministero della Salute. Il numero uno Aifa ha precisato che da lunedì “sarà possibile prenotare le dosi e somministrarle”.

Ultime notizie, Ministri UE su Energia: price cap sul gas si allontana

Sembra allontanarsi l’idea del price cap, il tetto al prezzo, sul gas. Nella giornata di ieri si è tenuta la riunione fra i ministri dell’Energia dell’Unione Europea, e non si è discusso della decisione che slitterà così al mese prossimo. Anche Berlino intanto ha frenato sul price cap sul gas, spiegando che: “Ora non è corretto”, e lo stesso ha fatto sapere l’Ungheria: “Siamo contrari, è una sanzione nascosta”. Infine da segnalare l’attacco del Commissario Ue all’Energia, Kadri Simon, che ha parlato così della Russia: “Ha usato le sue forniture come arma per far crescere i prezzi dell’energia il prossimo inverno e per indebolire le nostre economia. I suoi sforzi devono fallire”.

Ultime notizie, Usa vs Russia per Navalny

Gli Stati Uniti si schierano contro la Russia non soltanto per la guerra in Ucraina in corso ma anche per la questione Navalny. Nelle scorse ore è uscito allo scoperto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, che attraverso una nota ha fatto sapere: “Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per l’escalation e l’arbitraria interferenza del governo russo nei diritti di Aleksey Navalny”. Secondo gli Stati Uniti, tali interferenze, oltre al fatto che Navalny è stato messo più volte in isolamento, sarebbero la prova che si tratta “di maltrattamenti di matrice politica”, prosegue la nota. “Ci uniamo – conclude Ned Price – ancora una volta alla famiglia, ai colleghi e ai sostenitori di Navalny in tutto il mondo nel chiedere il suo rilascio immediato”.











