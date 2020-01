ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, incendi in Australia: persone in fuga, 17 i dispersi

Non si placa la furia degli incendi in Australia. Ormai da giorni una serie di roghi di dimensioni importanti sta interessando la nazione, e la situazione non sembra trovare la parola fine. Fiamme che, nonostante i continui interventi dei pompieri, con aerei specializzati, non si riescono a domare, anche per via delle condizioni meteo (forte vento), che non aiutano gli interventi delle autorità. In totale sono morte ben 18 persone dal solo mese di settembre, e nel contempo, più di 1000 abitazioni sono andate distrutte negli incendi. Al momento risultano essere disperse 17 persone nello stato di Victoria e in quello del Nuovo Galles del Sud, dove le fiamme hanno colpito con più veemenza, e dove sono state evacuate più persone. Le previsioni per i prossimi giorni non promettono purtroppo nulla di buono. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, morto un ragazzo ad Ascoli Piceno

Ad Ascoli Piceno, frazione di Colle San Marco, un ragazzo di 26 anni nel tentativo di spegnere un rogo è caduto in un dirupo dopo le una del mattino. Il ragazzo è caduto da un precipizio per una cinquantina di metri. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alla chiamata degli amici della vittima. Sono giunti sul luogo della disgrazia anche i sanitari del 118. Il ragazzo era già deceduto per un arresto cardiaco. Si attendono i referti del medico legale per accertare l’esatta ora della disgrazia.

Ultime notizie, crolla solaio dell’hotel e…

E’ crollato improvvisamente il solaio dell’hotel Excelsior durante i festeggiamenti di Capodanno. Momenti di terrore. I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 1.30 del mattino. Il cedimento del soffitto ha provocato diversi feriti, tutti trasportati in ospedale per le necessarie cure mediche. Le forze dell’ordine hanno fatto evacuare tutte le persone presenti nell’hotel. Gli inquirenti hanno messo sottosequestro la struttura per accertare le cause della caduta del solaio.

Nel Casertano, una ragazza di 19 anni è stata colpita da un proiettile durante i festeggiamenti di Capodanno. La ragazza è stata portata al pronto soccorso con il codice rosso. I medici hanno estratto il proiettile dall’addome della ragazza. Non è in fin di vita. Altre due tragedie si sono consumate a San Nicola La Strada e a Maddaloni. Un uomo di 58 anni ed un ragazzo di 28 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito all’esplosione di petardi. Le due persone sono state immediatamente strasportate in ospedale. La loro prognosi è di 10 e 15 giorni. Sarebbero almeno 14 i feriti nella capitale per l’esplosione dei petardi. Tra questi anche 5 bambini dai 6 ai 12 anni. La persona più grave risulta un uomo di 36 anni. L’uomo, durante i festeggiamenti in via Frascati, non avrebbe fatto in tempo a lanciare il petardo. In seguito alle gravi ferite è stato subito portato al pronto soccorso. L’amputazione della mano destra è stata necessaria. I carabinieri stanno effettuando le opportune indagini.

Un ragazzo è stato portato al pronto soccorso in seguito ad una ferita all’occhio. La causa è dovuta all’esplosione di un petardo durante i festeggiamenti di Capodanno. E’ accaduto subito dopo la mezza notte. Il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le forze dell’ordine stanno effettuando le indagine per comprendere la dinamica dei fatti. Due ragazzi di anni 14 e 23 sono stati sottoposti ad un intervento chirurgico in seguito ad un’anomala esplosione di alcuni petardi. I carabinieri, giunti sul luogo della tragedia, hanno subito avviato le ricerche per identificare la provenienza del materiale esplosivo. La prima tragedia si è consumata in via Capuana intorno alle una del mattino. Il ragazzo di 14 anni è stato dilaniato in modo importante. Il ragazzo di 23 anni avrebbe perso una mano a causa delle gravi ferite riportate. Altri due giovani ragazzi sarebbero stati feriti durante l’esplosione. Nessuno sarebbe in grave stato di pericolo.

Ultime notizie, Vidal vicino all’Inter

Arturo Vidal è vicinissimo all’Inter con i nerazzurri che aprono sempre più le porte al cileno. Il guerriero è un pallino di Antonio Conte che lo ha chiesto espressamente alla società in questo calciomercato di riparazione. Ieri sono arrivate anche le parole del vicepresidente dei meneghini Javier Zanetti. Questi a ESPN ha spiegato: “Si tratta di un giocatore di grande livello e di personalità. Stiamo cercando dei calciatori per alzare il livello della squadra. Il calciomercato apre a breve, abbiamo un mese per valutare”.



