Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, naufragi a Lampedusa: 30 migranti dispersi, morto un bimbo

Due naufragi al largo di Lampedusa si sono verificati nelle scorse ore in base alle ultime notizie riportate da Ansa. I migranti dispersi sono almeno 30, mentre i corpi di alcune delle vittime sono stati recuperati dai soccorritori. Tra i cadaveri ripescati dalle motovedette della Guardia costiera ci sono quelli di una donna e di un bimbo di un anno e mezzo.

A essere state tratte in salvo sono state una sessantina di persone, che hanno raccontato ai mediatori dell’Oim di avere visto due barche affondare. Entrambe erano partite da Sfax, in Tunisia. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Agrigento stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto attraverso le loro testimonianze. È probabile però che a causare i naufragi sia stato il maltempo. Le condizioni del mare in queste ultime ore sono infatti proibitive per il forte vento di maestrale. Le onde stanno rendendo difficili anche le operazioni di soccorso.

Una donna è morta in provincia di Trento dopo essere stata aggredita da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell’ordine. È accaduto sabato sera nel parco Nikolajevka di Rovereto. L’uomo ha tentato prima di violentarla e poi l’ha colpita ripetutamente al volto. Gli inquilini di un condominio vicino, sentendo le urla, hanno avvertito la Polizia e un’ambulanza. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma non ce l’ha fatta a causa delle numerose ferite riportate.

Il suo aggressore inizialmente era riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei Carabinieri, ma poco dopo è stato fermato nella vicina via Maioliche. Adesso si trova in arresto con l’accusa di omicidio volontario. Gli inquirenti stanno approfondendo il caso per cercare di capire il movente dell’aggressione.

Ultime notizie, muore al confine svizzero una escursionista ligure

Giulia Pozzebon, escursionista trentacinquenne originaria di Albissola Marina, in provincia di Savona, è morta mentre stava effettuando una escursione in quota insieme ad una sua amica al confine con la Svizzera. La donna era in vacanza con la famiglia e l’incidente mortale è avvenuto mentre le due donne stavano scendendo a valle, sul versante italiano del monte Limidario. È precipitata nel vuoto da oltre 150 metri. Non c’è stato nulla da fare. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. La vittima lascia il marito e due figlie. La salma è stata portata a Santa Maria Maggiore per il riconoscimento e i rilievi del caso.

Ultime notizie, morto il padre di Virginia Raggi

Un altro lutto si è verificato tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Dopo la morte del padre dell’ex Premier Giuseppe Conte, è deceduto anche il padre dell’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. All’esponente dei pentastellati sono arrivate le condoglianze da parte di vari esponenti del partito, delle altre forze politiche e della lista civica che l’aveva sostenuta alle elezioni comunali.

Lorenzo Raggi è stato un ingegnere informatico ed è stato a lungo un dipendente della Telecom prima di andare in pensione. Non ha mai avuto ruoli in prima persona nella politica, ma ha sempre seguito da vicino la carriera della figlia.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: oggi il summit di pace

A Gedda, in Arabia Saudita, è il secondo giorno del summit di pace per la guerra in Ucraina. A partecipare sono circa 40 Paesi. “C’è intesa sull’integrità del territorio ucraino, che è imprescindibile da qualsiasi accordo per la risoluzione del conflitto”, sarebbe questo in base alle ultime notizie il pensiero emerso nel corso dei colloqui. A rivelarlo sono state alcune fonti europee. Non ha preso parte alle discussioni, tuttavia, il presidente russo Vladimir Putin.

Intanto continuano gli attacchi tra i due Paesi. A Kupiansk, nella regione di Kharkiv, un raid russo ha colpito un centro per le trasfusioni di sangue, provocando vittime e feriti. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questo crimine di guerra da solo dice tutto sull’aggressione russa. Bestie che distruggono tutto ciò che semplicemente permette di vivere”, ha commentato in un tweet.

Ultime notizie, Gianluigi Buffon nuovo capo delegazione della nazionale italiana di calcio

Inizia una nuova vita per Gianluigi Buffon dopo l’addio al calcio giocato. L’ex portiere è stato nominato nuovo capo delegazione della Nazionale maggiore. Un ruolo che era rimasto vacante dopo la morte di Gianluca Vialli. Il celebre estremo difensore, che nella sua carriera ha difeso a lungo i pali della squadra del suo Paese, ha quindi accettato la proposta del presidente federale Gabriele Gravina e porterà la sua esperienza ai giocatori azzurri. È attualmente il recordman di presenze in Nazionale ed è stato anche protagonista del successo nel Mondiale 2006 giocato in Germania sotto la guida di Marcello Lippi.











