Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, nuovi incidenti mortali sul lavoro (11 agosto)

Il green pass sta creando alcuni problemi e le interpretazioni sono le più varie, specialmente per quanto riguarda l’obbligo di mostrare, da parte dei cittadini, la propria carta d’identità. Dal lato opposto però non è chiaro chi deve richiedere il documento e questo sta creando dei pasticci. C’è quindi attesa per una ulteriore circolare esplicativa dal Viminale in tempi brevissimi, mentre l’ufficio del garante della privacy ha dichiarato che i titolari degli esercizi hanno l’autorizzazione per richiedere il documento.

Anche nella giornata di ieri si sono verificati degli incidenti mortali sul lavoro, Il primo è avvenuto in provincia di Bergamo, dove un operaio di 36 anni è morto precipitando da un’altezza di otto metri all’interno di una azienda, la Toora Casting, la cui attività è la produzione di componenti per auto. La vittima era un dipendente di una ditta appaltatrice che stava effettuando dei lavori di rimozione dell’amianto ed è precipitato dopo aver sfondato un lucernario, cadendo da una altezza di 8 metri. Nella fabbrica si sono recati i soccorsi ed anche i carabinieri per indagare sulla causa della morte. Il secondo incidente mortale è accaduto in un centro commerciale in provincia di Asti, nel quale è rimasto ucciso un tecnico di 56 anni addetto alla manutenzione delle celle frigorifere. Nel corso della riparazione di un frigorifero in un negozio di surgelati si è verificata una esplosione con una fiammata che ha investito il tecnico provocandogli ustioni su tutto il corpo e la morte.

Ultime notizie, New York: Andrew Cuomo si è dimesso

Andrew Cuomo, governatore di New York, si è dimesso dalla sua carica dopo le accuse che gli sono state rivolte e che riguardano molestie sessuali a dipendenti dell’organizzazione governativa. Le sue dimissioni sono state annunciate nel corso di una diretta televisiva e saranno esecutive in 2 settimane. A succedergli nella carica sarà Kathy Hochul, che diventerà il primo governatore donna dello stato.

Ultime notizie, ufficiale: Leo Messi al Paris Saint Germain

La vicenda dell’ex Pallone d’oro Lionel Messi si è conclusa come tutti si aspettavano, con il suo trasferimento al Psg, dove ritroverà il brasiliano Neymar che aveva già avuto come compagno di squadra a Barcellona e formerà un trio d’attacco delle meraviglie con il francese Mbappè. Dopo le trattative portate avanti dal padre di messi, che è il suo agente, con la società francese, Messi è partito da Barcellona ed atterrato ieri pomeriggio a Parigi per le visite mediche e la firma sul contratto.

Ultime notizie, Covid: in crescita il numero dei ricoveri in 7 regioni italiane

Seppur con piccoli rallentamenti, il numero dei ricoveri a causa del Covid continua a crescere e secondo i dati che sono stati analizzati dall’Agenas, in alcune regioni si rischia di tornare in zona gialla. Le regioni più vicine alla soglia di rischio della percentuale dei ricoveri rispetto ai posti disponibili negli ospedali sono le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, che potrebbero tornare in giallo dal prossimo 16 agosto. Nella giornata di ieri 5636 nuovi casi registrati, in aumento rispetto al dato di lunedì, anche per l’aumento dei tamponi, con 31 decessi, mentre il tasso di positività è sceso al 2,3%. A Formia si è verificato il caso di un padre di 43 anni e del figlio di 2, entrati insieme in rianimazione, con l’uomo che non era vaccinato.

