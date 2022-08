Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: nuovo record per il gas (25 agosto)

Ultime notizie: la corsa del prezzo del gas

L’indice che registra il prezzo del gas ieri ha fatto segnare un valore record. Sono diverse le cause a provocarlo, dalla guerra alle decisioni europee in funzione dei blocchi alla Russia. Gli Stati Uniti non ne risentono perché ne hanno grandi quantità, alcuni Paesi asiatici ricorrono alla Russia che lo sta vedendo a prezzi scontati ed è così solo l’Europa a subire le conseguenze maggiori, che per cercare di porre rimedio al problema, hanno imposto blocchi e limiti al riscaldamento. Ma la crisi colpisce soprattutto le aziende che hanno subito rincari che arrivano anche al 1000% rispetto alle bollette dello stesso periodo di un anno fa.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 agosto/ TI e tasso positività in calo

Ultime notizie: il discorso di Draghi a Rimini

L’Italia, secondo Draghi, ce la farà a prescindere da chi salirà al Governo e il suo invito è semplicemente quello di andare a votare. Chiunque vincerà le elezioni riuscirà a superare le difficoltà che oggi appaiono insormontabili, così come l’Italia è riuscita a superare lo scorso anno i problemi legati al covid. Questi e molti altri i temi del suo intervento al Meeting di Rimini.

DAL CARCERE/ Il Meeting da dietro le sbarre, un sogno che diventa profezia

Ultime notizie, i programmi del centrodestra

Berlusconi ha un solo cruccio, quello del ponte sullo stretto di Messina una grande opera che renderebbe più unito il nostro Paese e più sviluppato l’estremo sud, per Salvini l’obiettivo primario è di rivedere le sanzioni poste alla Russia, uno dei pochi casi in cui a trarre beneficio da un simile provvedimento è proprio chi subisce la sanzione rispetto a chi la infligge che ne esce invece danneggiato.

Ultime notizie. drammatica escalation di violenza contro le donne

Da Piacenza a Firenze, ad Ischia, a Bologna sono sempre più frequenti i casi di violenze sessuali sulle donne. Solo di pochi giorni fa il caso di Piacenza addirittura registrato da un passante, che è diventato virale sul web, prima di venire rimosso da tutti i siti internet. Casi che smuovono le coscienze e che dovranno essere una priorità per il Governo entrante.

Pesce sintetico in provetta per sushi e poké/ Coldiretti: è "cibo di Frankenstein"

Ultime notizie: sei anni dal terremoto del centro Italia

Dopo sei anni il paesaggio si presenta ancora spettrale, una ricostruzione che risulta lunga e impegnativa con centinaia di cantieri avviati ma ancora in corso. Gli sfollati chiedono interventi più rapidi a fronte di piccoli paesi completamente rasi al suolo da quel lontano terremoto nella notte della 2016 che è stato ieri commemorato con una messa celebrata ad Amatrice che ha ricorcato le 303 vittime.

Ultime notizie: non c’è pace per Sanna Marin

E’ diventata quasi una persecuzione quella per Sanna Marin, presidente finlandese. Nota per i suoi video dove si abbandona a balli e divertimento, in una conferenza stampa e quasi con le lacrime agli occhi, dichiara di essere in fondo una persona anche lei bisognosa di avere i suoi spazi. Inoltre una netta distinzione deve essere fatta tra la vita privata e quella pubblica, ma mentre soprattutto le donne si sono sempre schierate dalla sua parte, adesso il suo gradimento da parte del popolo finlandese è in netto calo.

Ultime notizie, le novità dal calciomercato

C’è una squadra in testa a tutte le altre ed è quella degli infortunati, oltre 40, che sta influenzando le ultime mosse di mercato. Sono tante le stelle colpite da infortuni più o meno gravi. La Juve è a caccia di un attaccante, non tramonta l’idea Depay ed il piano B si chiama Milik, e di un centrocampista, il cui nome corrisponde a quello di Paredes. Può decollare la trattativa per Belotti alla Roma dopo la cessione di Felix alla Cremonese. Nel frattempo, in campionato è già tempo di match clou con la sfida di venerdì tra Lazio e Inter e quella di sabato tra Juve e Roma.

