Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, oggi entra in vigore il Green Pass (6 agosto)

I dati del bollettino coronavirus Italia di ieri hanno registrato un incremento di 7.230 casi mentre i morti sono stati 27. Entrambi i dati sono in aumento rispetto a mercoledì, così come il tasso di positività che si attesta al 3,4%. In aumento anche i numeri di ricoverati con le terapie intensive ora a 268 con un + 8 rispetto a mercoledì, mentre l’aumento dei ricoveri ordinari è stato più netto, con 100 ricoveri in più per un totale di 2.409 persone. Per quanto riguarda le persone attualmente positive si è tornati a superare la quota di 100mila, con 101.046 ed un aumento rispetto alle 24 ore precedenti di 3.826, con i guariti di oggi che sono 3.371. Passando ai nuovi casi a livello regionale il Veneto, con 888, è la regione con il maggior numero, mentre a seguire la Sicilia ha fatto registrare un aumento di 831, la Lombardia di 793 e la Toscana di 765.

Ultime notizie: altre medaglie a Tokyo 2020

Ancora una giornata di grandi emozioni per l’Italia a Tokyo 2020: gli azzurri hanno conquistato il settimo oro con il pugliese Massimo Stano, che ha conquistato l’oro nella 20 chilometri di marcia. L’atleta 29enne ha condotto una gara di testa dopo la fuga di un atleta cinese, ed ha macinato tutti gli avversari chiudendo da solo. Nella giornata di ieri la rappresentativa italiana ha conquistato anche una medaglia d’argento con Rizza, nella canoa kayak, e tre medaglie di bronzo, con Paltrinieri nella 10 chilometri, unico azzurro ad aver conquistato medaglie nel nuoto sia in piscina che in mare, la karateka Viviana Bottaro e il ciclista Viviani che si è piazzato terzo nell’omnium su pista. Buone notizie anche dall’atletica con la staffetta 4 x 100 che ha conquistato la finale di domani, battendo anche il record italiano. Nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi il portabandiera dell’Italia sarà il velocista Jacobs. In totale, quando ancora le gare non sono terminate, l’Italia ha conquistato complessivamente più medaglie della scorsa edizione di Rio de Janeiro.

Ultime notizie: da oggi in vigore il green pass

Entra in vigore da oggi l’obbligo del Green Pass per accedere nei locali al chiuso, quindi ristoranti e bar, ma anche palestre centri congressi, aerei e navi traghetto. Per quanto riguarda i bus e i traghetti con percorrenze brevi il green pass non sarà necessario. Capitolo tamponi, sancito un prezzo calmierato dopo l’accordo con le aziende farmaceutiche: 8€ fino a 18 anni, 15€ per tutti gli altri.

Ultime notizie: a fine stagione il ritiro di Valentino Rossi

Valentino Rossi ha detto stop. Il pluricampione mondiale di Tavullia ha annunciato che le prossime gare di MotoGP saranno le ultime della sua fantastica carriera e che a fine stagione si ritirerà. Il pilota romagnolo nel corso degli anni è stato uno dei motociclisti più affermati e finora ha ottenuto in carriera 115 vittorie e 235 podi, oltre a 65 pole position. Nel suo palmares ci sono 9 titoli mondiali, cinque dei quali vinti consecutivamente. L’annuncio è arrivato dal circuito di Spielberg, in Austria, dove domenica si correrà l’edizione 2021 del Gran Premio di Stiria. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha definito Rossi uno tra i più grandi piloti di sempre del motociclismo mondiale.

