Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 agosto/ +115 ricoveri, risale positività

E’ atteso in serata il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 5 agosto 2021. Il report quotidiano fotograferà l’andamento della pandemia di covid, che dopo due mesi di decrescita è tornata a risalire da circa tre settimane a questa parte a causa della terribile variante Delta, non più aggressiva ma senza dubbio più contagiosa. E così che anche ieri i contagi sono stati segnalati in un numero importante, visto che il bollettino di mercoledì segnava 6.956 nuovi casi di positività a fronte di 215.748 test processati fra molecolari e antigenici.

Mantovani: “Giovani e covid? Alcuni sviluppano nuova malattia”/ “Devono vaccinarsi”

Il tasso di positività, la risultante dei due numeri precedentemente elencati, è stato di 3.1%, in linea con la media degli ultimi giorni, ed è stabile anche il numero di morti da covid, ieri altri 21. Sulla situazione ospedaliera continua a permanere un senso di moderato ottimismo, visto che i ricoveri stanno aumentando ma non al punto da mettere sotto pressione le strutture: 260 i posti letto occupati in terapia intensiva, +2 rispetto a ieri, ed altri 2.309 in degenza normale, dato in crescita di 113 unità. Le due regioni che hanno segnalato più casi, infine, sono state la Lombardia, con 806 nuovi contagi (qui il suo bollettino), e il Veneto con 779 nuovi casi.

Usa vs Oms/ “Moratoria terza dose vaccino? Falso problema, non dobbiamo scegliere”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 AGOSTO: IL PUNTO DI GARAVAGLIA SUL GREEN PASS

Numeri in aumento e la situazione potrebbe cambiare da domani, quando entrerà in vigore il Green Pass obbligatorio per una serie di realtà commerciali. Molti gli esercenti preoccupati, a cominciare dagli albergatori e dai titolari di negozi nei luoghi di villeggiatura, e a riguardo il ministro del Turismo, Garavaglia, ha dichiarato: “Cinque punti, come le dita di una mano – le sue parole riportate da SkyTg24 – sono quelli che la Lega chiede vengano introdotti per agevolare la stagione turistica, e non solo. Misure improntate al pragmatismo e alla semplificazione”.

Emiliano/ “Docenti e alunni a scuola senza vaccino sfiora responsabilità penale”

Si comincia con l’esenzione dal Green pass per gli under 18, quindi un’autocertificazione per bar e ristoranti, l’esenzione per fiere e sagre all’aperto, e per tutti i servizi interni agli alberghi. Infine, “nessun vincolo per i mezzi di trasporto. Sono misure di buon senso – ha specificato ancora il ministro – alle quali credo sia giusto aggiungere, per il ritorno a scuola, i tamponi (salivari) per i bambini, come sono stati già adottati in qualche regione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA