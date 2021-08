Conferenza stampa Valentino Rossi, si ritira dalla MotoGP?/ Diretta tv e streaming video

VALENTINO ROSSI SI RITIRA? L’ANNUNCIO IN DIRETTA

Conferenza stampa straordinaria di Valentino Rossi oggi, 5 agosto 2021: una nota ha annunciato un incontro del Dottore della MotoGp con i giornalisti al Red Bull Ring, in programma alle ore 16.15 per parlare del proprio futuro. Una promessa fatta qualche tempo fa da Valentino Rossi, quando il numero 46 annunciò che avrebbe dichiarato le sue intenzioni sulla prosecuzione della propria carriera dopo la pausa estiva, cioè in Austria. La conferenza stampa di Valentino Rossi si terrà al Red Bull Ring, ovvero sul circuito che ospita il GP Stiria, il primo dei due GP austriaci del Motomondiale 2021 in programma, questo fine settimana aggiunto a quello del Gp Austria a Ferragosto. Si tratta del ventiseiesimo Motomondiale per Valentino Rossi e già questo numero dice tutto sulla carriera del Dottore, coronata da nove titoli mondiali vinti di cui sei nella classe regina 500/MotoGp. Certo, l’ultimo alloro risale al 2009 e negli ultimi anni sono diventati sempre meno frequenti prima i successi e poi anche i podi. Valentino Rossi per il 2021 ha siglato un contratto annuale con Yamaha Petronas, che dovrebbe essere l’ultima avventura.

CONFERENZA STAMPA DI VALENTINO ROSSI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO

Tutte le principali reti sportive seguiranno in diretta tv la conferenza stampa straordinaria indetta da Valentino Rossi per le ore 16.15 di oggi pomeriggio, giovedì 5 agosto 2021: Rai Sport e certamente Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport MotoGP (canale 208), dal momento che Sky detiene i diritti della MotoGp. Questo significa che dovrebbe esserci una ampia copertura anche in diretta streaming video, in particolare grazie ai servizi offerti da Rai Play oppure da Sky Go su abbonamento.

CONFERENZA STAMPA VALENTINO ROSSI PER IL RITIRO O PASSAGGIO AL TEAM VR46 MOTOGP IL PROSSIMO ANNO?

Valentino Rossi potrebbe continuare con la sua scuderia, la VR46, che nel 2022 dovrebbe debuttare in MotoGp. Ci si aspetta però un ritiro onestamente, dunque la conferenza stampa è attesa e anche temuta dai suoi tifosi: Valentino Rossi è stato un modello e una ispirazione per migliaia di ragazzi, non solo per chi segue il motociclismo perché fin dalle sue prime stagioni, quando vinceva in 125 oppure in 250 con l’Aprilia, Valentino era entrato nell’immaginario collettivo non solo sportivo col suo modo spregiudicato di correre, con le gag per festeggiare le vittorie, con il numero 46 che è diventato un marchio. I risultati non sono più all’altezza del mito: Valentino Rossi dovrebbe avere tirato le somme nella lunga pausa estiva cominciata già a fine giugno, dunque dovrebbero essere queste le sue ultime gare in MotoGp, fino al termine della stagione. Negli anni Rossi ha provato anche altre avventure negli sport motoristici, soprattutto il rally: il suo futuro – oltre alla scuderia VR46 – potrebbe essere questo?

