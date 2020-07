Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, oltre 140mila morti di Covid nel mondo (20 Luglio)

Ultime notizie, Coronavirus: oltre 140mila morti nel mondo

Secondo l’Oms dall’inizio della pandemia si sono registrati oltre 140mila decessi per coronavirus. E’ quanto emerso dai dati forniti dalla Reuters. Nell’arco di tre settimane gli episodi di contagio hanno interessato 42 Stati. Trump ha sostenuto che i dati forniti dalla Reuters sono fuorvianti ed imprecisi. Secondo il presidente degli Stati Uniti nelle ultime due settimane si è registrato il più basso numero di contagi e di decessi per coronavirus. Per Trump la situazione di emergenza sanitaria presentata dal virologo Anthony Fauci è troppo allarmante. Nonostante l’aumento del numero dei contagi in America Trump non ha ancora inasprito le norme di sicurezza per contenere la diffusione del virus.

Ultime notizie, Coronavirus: chiuse piazze a Roma per evitare assembramenti

Sabato sera la polizia locale di Roma ha chiuso le principali piazze della movida per evitare gli assembramenti che impedivano il rispetto della normativa prevista per la limitazione del contagio del virus Sars Cov 2. Lo ha comunicato la Polizia Locale alla stampa. In particolare nella Scalea del Tamburino le forze dell’ordine hanno limitato la formazione degli assembramenti ed impedito condotte illegali. Nel weekend la Polizia Locale ha condotto oltre 1700 ispezioni nelle zone più frequentate della capitale. Ogni comportamento molesto, pericoloso per la salute pubblica, è stato sedato. I controlli da parte della forze dell’ordine si sono estesi fino a Ostia.

Ultime notizie, Coronavirus: nuovo allarme a Vienna

A Vienna è scattato l’allarme a causa della diffusione del coronavirus. Oltre 8 persone, tra sacerdoti e parenti, sono risultati positivi al test del tampone. Il governo ha imposto la chiusura di tutte le chiese. Tutti i sacerdoti della Cattedrale di San Sava sono risultati positivi e sottoposti ad isolamento domiciliare. La chiusura di tutte le chiese viennesi si protrarrà fino a settembre, salvo nuovo ordine. A Vienna in totale i casi positivi sono stati 4473, 433 dall’inizio dell’epidemia, 23 in più rispetto a ieri. Il governo è in attesa di verificare l’evolversi della diffusione della pandemia nella prossima settimana, prima di dare corso alla chiusura degli esercizi ritenuti non essenziali.

Ultime notizie, Coronavirus: novità dall’Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Covid 19 le autorità sanitarie dell’Emilia Romagna hanno registrato oltre 29mila casi di contagio da coronavirus, 61 in più rispetto a ieri, di cui 44 persone asintomatiche identificate nell’ambito delle attività commerciali. Secondo il Ministero della Sanità gran parte delle nuove infezioni sono imputabili dall’estero. I test dei tamponi effettuati tra ieri ed oggi hanno superato quota 2800, per un totale di 576.284 dall’inizio della pandemia. Le persone dimesse dagli ospedali sono salite a 23.638 (+20), Nella giornata odierna non si sono registrati casi di decesso per coronavirus. Il Presidente della Regione Emilia Romagna ha annunciato alla stampa un probabile lockdown.



