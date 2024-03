Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Onu approva risoluzione per cessate il fuoco: ira Israele

Dopo alcuni mesi nei quali le varie risoluzioni apparivano in fase di stallo, nella giornata di ieri il Consiglio di sicurezza ha approvato una risoluzione nella quale viene chiesto di cessare il fuoco a Gaza in occasione del Ramadan,

Una risoluzione alla quale non è stato posto il veto, per la prima volta, da parte degli Stati Uniti, che si sono astenuti, mentre gli altri 14 membri hanno espresso il loro voto favorevole. La risposta del leader israeliano Netanyahu non si è fatta attendere con lo stop all’arrivo della delegazione del suo paese a Washington. Nello stesso tempo l’esercito israeliano ha comunicato che terroristi di Hamas si sono barricati nell’ospedale di al Shifa.

Edoardo Galli scomparso a 16 anni da Colico (Lecco)/ L'appello dei genitori a Chi l'ha visto?

Ultime notizie, Medvedev: “Uccideremo tutti gli attentatori”

L’ex presidente russo, vicepresidente del consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, è intervenuto sull’attentato a Mosca che ha provocato 137 morti, la strage presso la sala concerto causata dall’Isis-K. “Me lo chiedono tutti. Cosa fare? Sono stati catturati – le parole dello stesso ex presidente russo – Complimenti a quelli che li hanno presi. Dovrebbero essere uccisi? E’ necessario. E lo sarà. Ma è molto più importante uccidere tutte le persone coinvolte. Tutti. Chi ha pagato, chi ha simpatizzato, chi ha aiutato. Dobbiamo ucciderli tutti”.

Lombardia, aumentato l'indennizzo per i ritardi di Trenord/ Dal 10 al 30% anche sull'abbonamento annuale

I feriti intanto sono più di 180, e si parla di possibili torture sugli arrestati anche se a riguardo Mosca non ha replicato. Intanto arriva il commento di Zelensky: “Putin vuole scaricare la colpa su di noi”, mentre Parigi è in stato di massima allerta per il rischio di possibili attentati sul suolo francese, emulazioni di quanto accaduto proprio a Mosca.

Ultime notizie, incidente FlixBus: morto un 19enne

Dramma ieri sull’autostrada A1, precisamente fra Modena Sud e Valsamoggia: l’incidente di un pullman FlixBus ha causato la morte di un 19enne. L’episodio si è verificato nella notte fra domenica 24 e lunedì 25 marzo, attorno alle ore 3:00, precisamente al chilometro 174 in direzione sud. Il bilancio è di un passeggero morto e di sei persone invece ferite.

Puff Daddy, irruzione dell'FBI nelle sue residenze/ L'artista accusato di stupro, spaccio e armi illegali

La vittima era originario del Congo e il mezzo era partito da Milano in direzione Roma. Fra i feriti vi sarebbe una persona che è stata ricoverata in condizioni gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto emerso sembra che l’autobus abbia comunque fatto tutto da solo, con l’autista che ha perso il controllo per poi finire contro il new jersey di cemento sul lato destro della carreggiata: aperta una indagine, qualsiasi ipotesi non è esclusa.

Ultime notizie, grazie a Neuralink riesce a fare un post su X

Continua ad attirare l’attenzione su di se Noland Arbaugh, il ragazzo 29enne tetraplegico che ha ricevuto Neuralink, chip impiantato nel cervello. Dopo aver giocato a scacchi, con tanto di vidieo, nella giornata di ieri è riuscito a pubblicare su X. Tramite il pensiero il giovane è riuscito a muovere il mouse, postando poche righe sul noto social network di Elon Musk.

“Twitter mi ha bannato perché pensava che fossi un bot, ma poi Elon Musk mi ha reintegrato, perché effettivamente lo sono” ha scherzato il giovane, come si legge sul sito di RaiNews. E’ riuscito a scrivere grazie al chip che dal cervello invia dei segnali ad un computer collegato: un risultato a dir poco straordinario e per certi versi inatteso, anche se Elon Musk ha sempre creduto nella sua tecnologia.

Ultime notizie, allarme bomba a Trani

Un allarme bomba si è verificato ieri mattina a Trani quando all’interno della stazione è stato trovato affisso un avvertimento nel quale si segnalava che all’interno della stazione stessa erano presenti delle bombe.

L’allerta è partita poco dopo le 6 del mattino e ha provocato l’immediato stop alla circolazione dei treni ed alla chiusura di tutte le scuole, dato che messaggi simili erano stati trovati anche in vari edifici scolastici della città pugliese. Un altro biglietto dello stesso tenore era stato trovato anche a Barletta. Nelle scuole di Trani sono stati effettuati una serie di controlli da parte dei carabinieri, ed anche gli agenti della polizia ferroviaria stanno cercando di capire se l’allarme risulta fondato.

Ultime notizie, agguato con spari in strada nel quartiere della Magliana, a Roma

Un agguato avvenuto ieri mattina nel quartiere romano della Magliana, si è concluso con il ferimento di un uomo, il 58enne Walter Garofalo, che stava lavorando in una carrozzeria di via Pian due Torri. L’allarme è stato dato alle 9.00 da un residente della zona che ha visto l’uomo a terra sanguinante dopo essersi affacciato a seguito dei colpi di pistola sentiti mentre si trovava in casa.

La situazione ha creato molta paura negli abitanti della zona con alcune persone che hanno dichiarato che “sembra di tornare nel Far West degli anni Settanta”. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma non si trova in pericolo di vita. Polizia e carabinieri, che si sono portati sul posto, hanno avviato le indagini per cercare di capire il movente dell’agguato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA