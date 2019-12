ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, orrore a Vercelli stupro in Comunità (14 dicembre)

Le ultime notizie di oggi, 14 dicembre 2019, ci parlano di un‘Italia sotto shock a causa di quello che si può definire come una vera storia dell’orrore. Siamo a Vercelli dove si parla di violenze sessuali di gruppo su dei minori con relativo sequestro di una casa famiglia. Ci troviamo precisamente a Caresana dove è accaduto qualcosa di talmente brutto che è difficile persino provare a raccontarlo. La Procura ha disposto la misura del divieto di esercitare qualsiasi attività professionale a contatto con i minori ai cinque educatori per la condotta omissiva in relazione a quelle che per ora rimangono presunte violenze.

ULTIME NOTIZIE CATANIA, PROVA AD UCCIDERE IL FIGLIO DISABILE

La storia che arriva da Catania ha dell’incredibile e lascia senza parole. Una donna di 54 anni è stata arrestata per aver provato ad uccidere suo figlio disabile di 20. Il ragazzo è affetto da tetraparesi spastica e ritardo mentale, così la madre ha deciso di fargli ingerire un flacone intero di sedativi, provando poi a soffocarlo con carta assorbente e profumo. La badante ha salvato di fatto il ragazzo, chiamando le forze dell’ordine. La donna è stata arrestata per tentato omicidio, disposta poi ai domiciliari all’interno di una comunità. La badante stessa era stata allontanata dalla casa con la nonna del ragazzo chiusa sul terrazzo. Una situazione che aveva portato la collaboratrice domestica a chiamare i carabinieri, arrivati sul luogo e pronti poi a chiamare i soccorsi per aver trovato il ragazzo in fin di vita per una crisi respiratoria.

ULTIME NOTIZIE, TROMBA D’ARIA A LAURIA, CROLLA IL TETTO DI UNA PALESTRA

Il maltempo purtroppo è ancora una volta protagonista delle pagine della cronaca italiana. Stavolta ci troviamo a Lauria, in provincia di Potenza, dove a causa del forte vento è crollato il tetto di una palestra, il PalaAlberti. Questo si è divelto ed è andato a finire su un capannone dove si stavano allenando dei ragazzi. Sono rimasti feriti in otto con una ragazza di 28 anni che è molto grave. Carabinieri, 118 e vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo del disastro, cercando di fare il possibile e mettendoci sempre cuore e competenza. Nella giornata di oggi si aspettano buone notizie per la ragazza che purtroppo sta lottando tra la vita e la morte.

ULTIME NOTIZIE, TORNA LA SERIE A

Torna la Serie A di calcio con tre anticipi e tanta voglia di calcio. Il culmine della giornata si raggiungerà alle 20.45 quando sarà il momento del derby della Lanterna Genoa-Sampdoria che per una volta vede due squadre in crisi lottare per la salvezza e la permanenza nella massima categoria. Alle 15.00 si gioca un’altra gara salvezza allo Stadio Rigamonti tra Brescia e Lecce. Alle ore 18.00 invece ci sarà curiosità per la sfida Napoli Parma che sancirà il debutto sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso, pronto a ereditare l’undici di Carlo Ancelotti dopo l’esonero di quest’ultimo. Domani poi attenzione perché ci saranno diversi big match. Alle 15.00 la Juventus ospiterà l’Udinese dopo aver raccolto un punto nelle ultime due giornate. Alle 18.00 sarà poi il momento di Roma Spal e in serata di Fiorentina Inter.



