Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Patto di stabilità, arriva l’ok anche dell’Italia: “Traguardo storico”

Arriva l’ok anche da parte dell’Italia al nuovo patto di stabilità. I vari ministri dell’Economia dell’Unione europea hanno trovato l’intesa nelle scorse ore, così come fatto sapere dalla presidenza spagnola di turno del Consiglio Ue: “L’Ecofin ha trovato l’accordo sul nuovo quadro di governance economica che garantisce stabilità e crescita, con regole che sono equilibrate, realistiche e pronte per le sfide presenti e future”, aggiungendo che si tratta di un “traguardo storico”.

In carcere da innocente per 48 anni/ La storia di Glynn Simmons, accusato erroneamente di omicidio

Sulla vicenda si è espresso anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito il nuovo Patto “migliorativo per l’Italia rispetto alle condizioni del passato”. Soddisfatto anche il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti: “Abbiamo sottoscritto un Patto sostenibile per l’Italia”. Il patto entrerà in vigore a partire dalla primavera 2024 “se le tappe finali per la sua approvazione si concluderanno positivamente”, così come spiegato dal commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni.

Fine del mercato tutelato per l'energia elettrica slitta/ Arera: “Scadenza al primo luglio 2024”

Ultime notizie, scossa di terremoto a Reggio Calabria

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di ieri in provincia di Reggio Calabria. Attorno alle ore 8:00 di mattina un evento tellurico che ha destato dal torpore coloro che ancora stavano dormendo visto che il sisma è stato avvertito in maniera indistinta dalla popolazione locale, precisamente a Samo, Ferruzzano e Motticella.

Il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter con una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 14 chilometri sotto il livello del mare, ed è stato avvertito anche in Sicilia, nella zona di Messina. Tanta paura con la gente che è scesa in strada ma non si sono registrati comunque danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti o delle vittime.

AUGURI DI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024/ Le frasi: “Pochi regali ma tanti ideali realizzati”

Ultime notizie, impiccata in Iran l’ex sposa bambina Samira Sabzian

E’ stata giustiziata all’alba di ieri in Iran Samira Sabzian, conosciuta come l’ex sposa bambina. Si trovava in carcere a Teheran per aver ucciso il marito dopo una serie di violenze. Lo aveva sposato a 15 anni e 4 anni dopo, nel 2013, lo aveva ammazzato venendo in seguito arrestata.

In questi dieci anni di galera le è stato praticamente negato ogni diritto, al punto che non ha mai potuto vedere i figli. Nonostante l’appello dell’Ong norvegese Human Rights, alla fine la sentenza di condanna non è stata abolita e ieri Samira è stata impiccata. “Samira è stata vittima per anni di un apartheid di genere, matrimonio da bambina e violenza domestica, oggi è vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto, un regime che si è sostenuto esclusivamente uccidendo e instillando paura”, ha scritto su X il direttore dell’ong, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Ultime notizie, 27enne uccisa a Treviso: “Forse premeditazione”

Vi sarebbero gli elementi per una premeditazione, questo quanto fatto sapere ieri dal procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani, in occasione della conferenza stampa tenutasi a seguito dell’omicidio della 27enne Vanessa Ballan, uccisa da un 41enne originario del Kosovo che la stessa vittima aveva denunciato per stalking. “l’unica misura che avrebbe potuto impedire l’aggressione sarebbe stata la custodia cautelare in carcere, un provvedimento per sostenere il quale non vi erano oggettivamente elementi sufficienti”, ha spiegato il procuratore, come si legge su RaiNews.

La morte sarebbe avvenuta nella mattinata di martedì: attorno alle ore 12:00 la donna era già senza vita dinanzi a casa, trovata dal marito, Nicola Scpinello. Bujar, il 41enne kosovaro accusato e arrestato, si sarebbe recato sul luogo dell’omicidio in bicicletta, con un borsone dove dentro vi era un martello e aveva con se anche un coltello, di conseguenza sembrerebbe trattarsi di un delitto programmato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA