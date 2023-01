Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: più di 65mila fedeli per Papa Emerito Benedetto XVI

Dalla giornata di ieri migliaia di persone si sono messe in fila per poter accedere alla basilica di San Pietro in Roma e rendere omaggio al Papa Emerito Benedetto XVI, morto lo scorso 31 dicembre 2022. La salma è stata esposta ai fedeli dalle ore 9:00 di ieri mattina, e fra i presenti vi erano anche il presidente della repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del consiglio, Giorgia Meloni.

Il capo dello stato, come riferito all’agenzia Ansa da parte del parroco di San Pietro don Agnello Stoia. ha reso omaggio a Benedetto XVI “alle 8.50, prima dell’apertura della basilica vaticana”. Assieme al premier vi erano invece il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. In coda per un ultimo saluto a Papa Benedetto XIV religiosi, famiglie e persone singole, per un totale di oltre 65mila fedeli. La salma, ricordiamo, resterà esposta fino al prossimo 4 gennaio poi il 5 si celebreranno i funerali.

L’attore Jeremy Renner, noto per il ruolo di Hawkeye, Occhio di Falso, supereroe Marvel, versa in gravi condizioni dalla giornata di ieri dopo un incidente mentre spalava la neve. A spiegarlo è stato il suo portavoce, parlando con Variety: “È in condizioni critiche ma stabili a causa delle ferite riportate dopo un incidente avvenuto mentre spazzava la neve nelle prime ore di oggi. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma non è da escludere che Jeremy Renner sia rimasto vittima di un incidente mentre era a bordo di un mezzo spalaneve, o che eventualmente sia stato investito. Secondo Deadline pare che l’attore sia stato ricoverato tramite un aereo, a conferma delle gravità delle sue condizioni fisiche. Sono attesi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche nei prossimi giorni.

Ultime notizie, ambientalisti imbrattano facciata senato

Nuovo blitz degli ambientalisti, imbrattata la facciata del Senato. Nella giornata di ieri cinque persone appartenenti a “Ultima Generazione” hanno lanciato della vernice sulla facciata di Palazzo Madama, colpendo alcune finestre e un portone. Subito sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il gruppo, la cui posizione risulta essere al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato: “Nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, precisando che “il Senato è stato vigliaccamente scelto perché, a differenza di Palazzo Chigi, della Camera dei deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino a ora di dover creare un area di sicurezza attorno all’edificio. Ho convocato immediatamente per domani alle ore 15 il Consiglio di presidenza del Senato per ogni opportuna decisione”.

