Jeremy Renner “in condizioni critiche” dopo Incidente/ Star di Avengers travolta da neve

L’attore Jeremy Renner, star degli Avengers di Marvel nei panni di “Occhio di falco“, sarebbe in “condizioni critiche, ma stabili” dopo essere stato coinvolto in un grave incidente a Reno, in Nevada. Lo riporta Deadline.com, citando una nota dell’agente dell’artista secondo cui Jeremy Renner sarebbe stato travolto dalla neve durante l’attività di pulizia nella sua proprietà a seguito di una tempesta che ha interessato la zona.

Due volte candidato all’Oscar per The Hurt Locker e The Town, volto noto di titoli come Captain America, Jeremy Renner sarebbe stato trasportato in ospedale con un volo d’emergenza poche ore fa. L’incidente si sarebbe verificato vicino al monte Rose-Ski Tahoe, dove l’attore ha una casa, in una regione tra le più colpite dalle recenti ondate di maltempo che si sono intensificate alla vigilia di Capodanno. Stando all’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute, l’attore sarebbe ricoverato, sottoposto “a cure eccellenti” e la sua famiglia lo avrebbe raggiunto per stargli accanto in questo difficile momento. Poche settimane fa, con un tweet aveva documentato la situazione meteo nell’area in cui domenica sarebbe stato travolto dalla neve.

Jeremy Renner, incidente a Reno: travolto dalla neve, le sue condizioni

Le condizioni di Jeremy Renner a seguito dell’incidente sarebbero stabili, seppur gravi, come riportano i media statunitensi. L’attore sarebbe stato immediatamente soccorso dopo essere stato travolto dalla neve mentre si occupava della pulizia all’esterno della sua proprietà a Reno, in una zona particolarmente colpita dalla recente ondata di maltempo che ha portato copiose nevicate nelle aree montane degli Stati Uniti. Circa 35mila persone sarebbero rimaste senza elettricità nell’ultima settimana e il luogo in cui la star di Avengers ha una casa sarebbe tra i più colpiti.

Il suo agente, in una breve nota priva di dettagli sull’accaduto, avrebbe rassicurato il pubblico sottolineando che Jeremy Renner sarebbe seguito secondo le migliori cure del caso, circondato dall’affetto della sua famiglia. Poche settimane prima del grave incidente che lo avrebbe visto protagonista, l’attore aveva pubblicato un aggiornamento sulle condizioni meteo della zona condividendo una foto sul suo Twitter che mostra la sua auto letteralmente inghiottita dalla neve. Ad accompagnare lo scatto un commento della star: “Le nevicate sul Lago Tahoe non sono uno scherzo“.











