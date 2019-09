ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, primi impegni del Conte Bis (12 settembre)

Dopo aver incassato il sì per la fiducia alla Camera ed al Senato, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in visita a Bruxelles e con l’occasione chiede agli alleati europei sostegno e fiducia per le manovre economiche che il Parlamento Italiano si appresta ad affrontare. È certamente un periodo burrascoso quello che il Governo ha affrontato nelle ultime settimane ma ora che l’accordo è stato appoggiato dalle Camere ed incassata la fiducia anche dai mercati con lo spread in discesa, Conte si dice già pronto ad affrontare le prime difficoltà come le difficili nomine dei sottosegretari.

ULTIME NOTIZIE, 11 SETTEMBRE 2001: 18 ANNI DALLA TRAGEDIA

In occasione del diciottesimo anniversario della più devastante tragedia che nell’era moderna ha colpito gli Stati Uniti d’America, tutto il mondo ha ricordato le quasi 3000 vittime dell’attacco terroristico dell’11 Settembre 2001 quando tre aerei si schiantarono rispettivamente contro le due torri gemelle del World Trade Center ed il Pentagono. Un atto terroristico subito rivendicato da Al Qaeda che ha mietuto vittime di oltre 120 Paesi del mondo. Il Presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito come la lotta al terrorismo sia ancora una priorità della società civile e che l’America intende portare avanti per il bene e la sicurezza di tutti.

ULTIME NOTIZIE, ERGASTOLO PER L’ASSASSINO DI SARA DI PIETRANTONIO

Lo scorso Aprile la Corte di Cassazione aveva richiesto l’aggravante per la condanna a 30 anni di reclusione a Vincenzo Paduano. L’uomo ha ora ottenuto l’ergastolo per stalking ed omicidio di Sara Di Pietrantonio, ex fidanzata uccisa a Maggio del 2016 a Roma. La giovane venne strangolata e poi bruciata dopo aver subito minacce e vessazioni durate giorni.

ULTIME NOTIZIE, VACCINI: INGRESSO VIETATO PER CHI NON È IN REGOLA

Con l’inizio dell’anno scolastico torna la polemica intorno alla delicata questione delle vaccinazioni. Sono migliaia i bambini che non potranno entrare nelle scuole materne pubbliche perché inadempienti alle disposizioni della Legge Lorenzin che sancisce l’obbligo di vaccinazione. Non mancano le proteste dei genitori che lamentano la mancanza di libertà di scelta e minacciano ricorsi.

ULTIME NOTIZIE, NUOVA SCOPERTA NELL’UNIVERSO

Una nuova importante scoperta è stata annunciata dal mondo scientifico: acqua su un pianeta. Il pianeta in questione è distante oltre 100 milioni di anni luce dalla Terra e gli scienziati hanno scoperto che ha una massa molto simile a quella terrestre e che è circondato da un’atmosfera contenente vapore acqueo. Un ulteriore dato molto importante è che questo pianeta, data la sua distanza con la sua stella, ha una temperatura ottimale che potrebbe determinare la presenza di forme di vita sulla sua superficie.

ULTIME NOTIZIE, LA MODA MASCHILE SCOPRE LE GONNE

Molte star hanno abbracciato questa nuova moda che porta le gonne anche sul corpo maschile. A sdoganare questa moda in Italia ci ha pensato Jovanotti che per ogni tappa del suo tour estivo ha sfoggiato proprio una gonna sul palco ad accompagnare le sue canzoni.

