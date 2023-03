Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Putin: “Armi? Occidente ha superato la linea rossa”

Nel 396esimo giorno di conflitto fra Ucraina e Russia, Vladimir Putin è tornato allo scoperto annunciando che “il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia”. Il presidente della Federazione Russa ha parlato anche dell’alleanza fra Mosca e Pechino spiegando che “la cooperazione Russia-Cina non è un’alleanza militare”. Il leader russo Vladimir Putin ha poi attaccato nuovamente l’Occidente. In un’intervista ha ribadito come il conflitto in Ucraina sia iniziato nel 2014, quando gli stati occidentali hanno inviato armi a Kiev, oltrepassando la linea rossa. “Fanno finta di non avere nulla a che fare con questo, ma sono gli istigatori di questo conflitto” ha denunciato.

Intanto Kiev è tornata a lanciare l’allarme in merito alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, allertando: “esiste il rischio di un guasto dei sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Questo potrebbe significare un possibile scenario di Fukushima”. In settimana si recherà sul posto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Da segnalare infine che i comandanti delle forze aeree di Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca hanno gettato le basi per la creazione di una difesa aerea nordica unificata con l’obiettivo di contrastare la minaccia russa.

Ultime notizie, fallito attacco hacker alle istituzioni italiane

Nella giornata di ieri si è verificato un tentativo di attacco hacker, una intrusione informatica, ai danni di alcuni siti delle principali istituzioni italiane. Nel dettaglio alcuni criminali della rete hanno provato ad attaccare il sito del Commissariato online della Polizia postale, ma anche quelli dei ministeri dei Trasporti e di Economia e Finanze.

Stando a quanto riferito dall’agenzia Ansa attraverso il sito online, non è ben chiara quale sia la matrice di tale attacco, visto che al momento non sono stati individuati eventuali responsabili. La cosa certa è che il sabotaggio informatico sarebbe fallito anche se sarebbe stato colpito il portale dell’Atac, la principale azienda dei trasporti pubblici di Roma. Stando a quanto fatto sapere dagli investigatori della Polizia Postale l’intrusione sarebbe stato un attacco Dos il cui obiettivo è quello di impedire agli utenti di accedere alla rete o ad un computer.

Ultime notizie, a Genova 15enne morto durante una festa

Dramma a Genova, in Liguria, dove un 15enne è morto nelle scorse ore a seguito di un malore. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, l’episodio si sarebbe verificato di preciso in quel del quartiere Castelletto. La giovane vittima al momento del decesso si trovava presso l’appartamento di un amico dove si stava svolgendo una festa, e in cui vi erano altri 15 ragazzi, tutti minorenni.

Vedendo che il giovane si stava sentendo male, gli altri ragazzini presenti hanno allertato i soccorsi. Nel giro di pochi minuti gli uomini del 118 si sono recati presso l’abitazione segnalata ed hanno tentato più volte di rianimare il 15enne purtroppo senza successo: alla fine ne è stato dichiarato il decesso. Sul posto anche gli uomini dei carabinieri che dopo una breve ricognizione della casa hanno escluso che il 15enne sia morto a seguito dell’assunzione di alcool o eventuali sostanze stupefacenti.

Ultime notizie, sbarchi incessanti: nelle ultime 24 ore arrivati 3 mila migranti

È impressionante il numero di migranti che sta raggiungendo le coste italiane in particolare Lampedusa. I barconi partono per la maggior parte dal nord Africa. Nelle ultime ventiquattro ore sono sbarcati più di 3 mila persone. Nell’ultimo viaggio della speranza hanno perso la vita 19 persone. Domani parte il click day per l’ingresso di 82.705 extracomunitari da inserire nel mondo del lavoro.

Ultime notizie, Berlusconi: “Forza Italia sarà più efficiente, la linea la decido io”

Mentre nel Pd lo scontro tra Bonaccini e Schlein è ancora acceso per la nomina dei capigruppo, Silvio Berlusconi è intervenuto sull’organizzazione del partito e ha ricordato che gli azzurri nella loro storia trentennale si sono sempre rinnovati, ma la linea la decide lui.

Ultime notizie, tornado Mississipi e Alabama, 26 morti

Missisipi e Alabama sono stati colpiti da un violento tornado che oltre a distruzione ha lasciato dietro sè 26 vittime. Biden ha inviato i primi soccorsi a tutti gli stati colpiti.

Ultime notizie, fuga di gas: muore una donna, salvi marito e i due figli

Alina Crenicean stava preparando la colazione, quando a causa di una fuga di gas la sua villetta a Sant’Urbano nei pressi di Padova è esplosa. La donna ha perso la vita, mentre il marito con i due figli sono riusciti a salvarsi.

Ultime notizie Udine: ciclista travolto da un’automobilista

Sabato 25 marzo un ciclista di 65 anni ha perso la vita, dopo essere stato travolto da un giovane automobilista che lo ha scaraventato in un burrone. Dopo una breve fuga, il pirata della strada si è costituito.

Ultime notizie Roma: coppia prendeva sussidi senza averne diritto

Lei era una finta cieca e lui un finto padre di tre figli. Per diversi anni hanno incassato bonus e sussidi senza averne diritto. A Gioia Tauro una donna di 48 anni ha preso 208 mila euro facendosi passare per cieca.

Ultime notizie, Roma-Pechino: la via delle finte banche

La procura di Firenze ha scoperto banche illegali cinesi che trasferiscono soldi a Pechino evadendo il fisco. I negozi cinesi sarebbero i luoghi dove sfuggono ai controlli.

Ultime notizie Roma: il racket delle case occupate

A Roma sono stati occupati 92 stabili da gente che non paga gas, luce, acqua e affitto con una perdita di 48 milioni di euro.

Ultime notizie, prima vincita al Superenalotto con schedina online

È stata giocata una schedina di 2 euro online e il vincitore si è portato a casa 73,8 milioni di euro.

Ultime notizie, Giorgia debutta come attrice, Bocelli sorprende a cavallo

Giorgia fin’ora ci ha emozionato con la sua voce, ma potrebbe sorprenderci con la recitazione. Presto nelle sale con Rocco Pappaleo in “Scordato”. Andrea Bocelli a New York sorprende tutti presentandosi a cavallo a Time Square e incantando il pubblico con la sua voce.











