Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: raid su un campo umanitario di Rafah, più di 30 morti

ULTIME NOTIZIE: RAID ISRAELIANO SU ZONA UMANITARIA DI RAFAH

Un attacco aereo israeliano su un’area umanitaria vicino a Rafah ha ucciso un gran numero di persone a Gaza, secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa Palestinese. Il capo profughi è quello a nord-est di Rafah: qui in tanti si erano rifugiati in tende dopo l’inizio dell’occupazione e della distruzione di Gaza. Come spiegato dall’ufficio stampa del governo di Hamas, le vittime attualmente sarebbero oltre 30: secondo altre fonti, invece, si parlerebbe di almeno 40 morti.

ULTIME NOTIZIE: LIBERO IL MARITO DI SIU

Il marito dell’influencer Siu, ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore di Novara per via di una ferita al torace, è stato rilasciato. L’uomo, 37enne, è tornato in provincia di Biella nella casa dei suoi genitori e continua a professarsi innocente, nonostante sia indagato per tentato omicidio. Nei confronti di Jonathan Maldonato resta comunque il divieto di avvicinamento e l’obbligo di dimora a casa dei genitori. Siu nel frattempo si è svegliata dal coma ed è fuori pericolo ma non ha ancora dato la sua versione dei fatti.

ULTIME NOTIZIE: TERRIBILE FRANA IN PAPUA NUOVA GUINEA

In Papua Nuova Guinea più di 2.000 persone sono rimaste sepolte sotto le macerie a causa di un’enorme frana che si è staccata da una montagna, nella notte tra giovedì e venerdì. La frana è avvenuta in una zona montuosa e poco accessibile e 2.000 persone vive sarebbero sotto il cemento: immensi anche i danni materiali.

ULTIME NOTIZIE: FORMULA1, TRIONFA LECLERC A MONTECARLO

Dopo le delusioni del 2021 e del 2022, Charles Leclerc riesce a trionfare a Montecarlo, nella gara di Formula 1, realizzando il suo sogno e anche quello del papà. A gioire con loro, anche ovviamente tutto il team Ferrari e il principe Alberto II, oltre al popolo monegasco che ha visto vincere davanti ai loro occhi il pilota conterraneo. Si è posizionato terzo invece Carlos Sainz mentre per Max Verstappen non si è andati oltre il sesto.

ULTIME NOTIZIE: FROSINONE IN SERIE B, ROMA FUORI DALLA CHAMPIONS

Si è conclusa non senza colpi di scena la Serie A 2023/2024. La Roma resta fuori dalla Champions dopo la vittoria dell’Atalanta e in serata perde al Castellani con l’Empoli, che così si salva. Sconfitto invece allo Stirpe il Frosinone dall’Udinese, che allo stesso modo festeggia la permanenza in Serie A, conquistata con Cannavaro alla guida del club. Clamorosamente la squadra che aveva più chance di salvarsi, appunto il Frosinone, retrocede in Serie B.











