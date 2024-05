DIRETTA FROSINONE UDINESE/ Video streaming tv: una storia decisamente breve (Serie A, 26 maggio 2024)

DIRETTA FROSINONE UDINESE: TESTA A TESTA

Una storia molto breve per una partita tuttavia di fondamentale importanza per la salvezza: così potremmo presentare la diretta di Frosinone Udinese in base ai suoi precedenti. La prima volta assoluta risale a domenica 25 ottobre 2015, durante il primo campionato di Serie A per il Frosinone. I precedenti sono sei, perché c’è anche una sfida nel terzo turno della Coppa Italia nell’agosto 2017: l’Udinese è sicuramente in vantaggio grazie a tre vittorie a fronte di due pareggi e un solo successo per il Frosinone, che risale a domenica 6 marzo 2016, 2-0 casalingo per i ciociari nel match di ritorno di quella già citata stagione.

La partita d’andata dell’attuale campionato di Serie A 2023-2024 risale invece addirittura a sabato 2 settembre scorso: scherzi del calendario asimmetrico, eravamo ancora in estate e adesso a momenti comincia quella successiva, in verità è l’unico aspetto da ricordare di un pareggio per 0-0. Il Frosinone però metterebbe la firma per ripetersi, perché il segno X vorrebbe dire salvezza assicurata per i ciociari e tanti brividi invece per i bianconeri friulani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE FROSINONE UDINESE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Sarà Sky Sport Calcio il canale sul quale potrete assistere alla diretta tv di Frosinone Udinese: ovviamente dovrete essere abbonati alla televisione satellitare, poi selezionare il numero 202 del vostro decoder ricordando però che questa partita potrà essere seguita anche su Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre ovviamente all’alternativa della diretta streaming video di Frosinone Udinese che, grazie all’applicazione Sky Go, non comporta costi aggiuntivi. Infine, come tutte le gare di Serie A, anche questa del Benito Stirpe sarà disponibile per i clienti della piattaforma DAZN.

FROSINONE UDINESE: INCREDIBILE TENSIONE!

Spareggio salvezza: non possiamo che definire in questo modo la diretta di Frosinone Udinese, che ci farà compagnia alle ore 20:45 di domenica 26 maggio per la 38^ giornata di Serie A 2023-2024. A oggi entrambe le squadre sarebbero salve: il rigore che Samardzic ha segnato al 14’ minuto di recupero, contro l’Empoli, potrebbe realmente essere fondamentale perché in caso di mancata vittoria dei toscani, che naturalmente giocano in contemporanea, l’Udinese nella peggiore delle ipotesi andrebbe a giocare lo spareggio, mentre con un punto sarebbero salvi qualora sussistesse quanto detto prima sull’Empoli.

La situazione del Frosinone è ancora migliore anche se naturalmente non di molto, visto che i ciociari hanno solo un punto in più; la squadra di Eusebio Di Francesco ha timbrato una straordinaria vittoria a Monza, sfruttando le motivazioni in calo dei brianzoli, e adesso ci crede davvero anche se dall’altra parte non pensava di arrivare così all’ultima giornata dopo l’ottimo avvio di stagione. Tra poco si giocherà la diretta di Frosinone Udinese: per il momento studiamo le probabili formazioni della partita con le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE UDINESE

Punta sul 3-4-2-1 Di Francesco, che nella diretta Frosinone Udinese deve sempre fare i conti con le assenze di Turati e Oyono: in porta quindi va Cerofolini, in difesa si abbassa Lirola che va a giocare sul centrodestra con Simone Romagnoli a comandare il reparto, Okoli invece sull’altro versante e davanti a lui Valeri, mentre sulla corsia opposta il laterale di spinta sarà Zortea. Avremo poi una zona mediana coperta da Barrenechea e Brescianini; ad alzare la sua posizione sulla trequarti sarà Harroui che farà coppia con Matias Soulé, come prima punta giocherà il ritrovato Cheddira.

Anche Fabio Cannavaro è senza un portiere, ma del resto Maduka Okoye aveva già scalzato Marco Silvestri da tempo; più pesante l’assenza di Lovric, in mezzo al campo avremo nuovamente Payero con Walace e Samardzic a completare la linea, sugli esterni invece ecco Ehizibue a destra e Hassane Kamara a sinistra. Davanti a Okoye linea comandata da Bijol con Nehuen Perez e Thomas Kristensen in appoggio; nel reparto avanzato, ricordando che l’Udinese ha giocato tutta la stagione senza Deulofeu, avremo Pereyra alle spalle del centravanti Lucca.

FROSINONE UDINESE: QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote che l’agenzia Snai ha previsto a margine della diretta di Frosinone Udinese, la squadra favorita è quella ciociara: il segno 1 per la vittoria interna del Frosinone porta in dote una vincita che equivale a 2,35 volte quanto investito, per contro siamo ad una cifra corrispondente a 3,15 volte la giocata per il segno 2, sul quale naturalmente puntare per il successo dell’Udinese. L’opzione del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe un guadagno che ammonta a 3,10 volte l’importo che avrete pensato di investire.











