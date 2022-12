Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Roma, 3 donne uccise durante lite: arrestato 57enne

Una riunione di condominio organizzata in un bar di Fidene, località in provincia di Rieti è finita in tragedia. Un uomo ha sparato con un’arma rubata ad un poligono di tiro ed ha ucciso tre donne che partecipavano all’assemblea. La sparatoria ha provocato anche il ferimento di tre persone e il killer è stato poi disarmato da uno dei partecipanti all’assemblea che nel corso della colluttazione è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco che lo ha colpito al volto.

Monza, confessa omicidio su scheda elettorale/ Caccia al presunto killer e cadavere

Il killer è il 57enne Claudio Campiti, al quale in passato era stato negato il porto d’armi. Secondo le prime notizie a causare la sparatoria è stata una lite condominiale con tre donne. Prima di questa assemblea Campiti aveva già minacciato alcuni dei condomini. Il killer è stato poi arrestato dalla polizia allertata da altre persone partecipanti all’assemblea.

Polonia: cresce malcontento verso Germania/ "Finiremo schiacciati da stivale tedesco"

Ultime notizie, gravissimo incidente stradale ad Alessandria

E’ pesantissimo il bilancio stradale di un incidente avvenuto nella giornata di ieri in quel di Alessandria, in Piemonte: tre ragazzi di età compresa fra i 33 e 15 anni sono morti, mentre 4 sono rimasti feriti. L’episodio si è verificato alle ore 4:00 della notte lungo la strada provinciale 244, e stando a quanto spiegato dall’Ansa pare che il gruppo stesse scappando dai carabinieri dopo aver mancato l’alt.

Evidentemente i sette, resosi conto che su un’auto non si può viaggiare in così tanti, hanno pensato di scappare dalle forze dell’ordine ma la loro fuga è finita in tragedia. Oltre alle tre vittime di 15, 29 e 33 anni, si sono registrati anche 4 feriti di cui uno molto grave in codice rosso e un altro in codice giallo. L’uomo alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto vicino al passaggio a livello di Cantalupo, per poi sbattere violentemente contro il guardrail e fare un volo di diversi metri, concludendo la propria corsa impazzita nel giardino di una casa vicina. I giovani sarebbero tutti di origini italiana.

Vittime sparatoria Roma, chi sono: nomi/ Nicoletta Golisano, amica di Giorgia Meloni

Ultime notizie, lo scandalo Qatargate si allarga

Si allarga il Qatargate, lo scandalo che ha colpito deputati e funzionari del Parlamento europeo, in merito a presunte tangenti ricevute dal Qatar. Come si legge su SkyTg24.it, nelle ultime ore sono stati “colpiti” in particolare i Socialisti e fra le persone coinvolte vi è anche Eva Kaili, politica greca che è stata arrestata e poi sospesa dal uolo di vicepresidente dell’Eurocamera, dopo che nella propria abitazione sarebbero stati rinvenuti dei “sacchi di banconote”.

Secondo le indagini si tratterebbe di mazzette pagate dal Qatar per influenzare la propria reputazione in Europa. “Alla luce delle indagini giudiziarie in corso da parte delle autorità belghe, la presidente Metsola ha deciso di sospendere con effetto immediato tutti i poteri, compiti e le deleghe di Eva Kaili nella sua qualità di vicepresidente del Parlamento europeo”, questo quanto fatto sapere dal portavoce della presidente dell’Eurocamera. Lo scandalo ha colpito anche l’Italia, con la convalida dell’arresto di Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell’ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri, con l’accusa di favoreggiamento.

Ultime notizie, la situazione degli sbarchi dei migranti

L’Humanity 1 è attraccata a Bari dopo i vari rimpalli che si sono susseguiti negli scorsi giorni ed una traversata estenuante durata circa 40 ore. A bordo migranti provenienti da Siria, Egitto e Camerun tra i quali anche due sorelle di 15 e 11 anni disidratate che sono state ricoverate in ospedale. Le condizioni del mare con onde alte fino a tre metri e vento molto forte hanno costretto l’equipaggio a molti sforzi per poter arrivare al porto di Bari. In totale i migranti sbarcati nel porto pugliese sono 261 compresi 23 bambini in tenera età ed anche 2 neonati.

Ultime notizie, le previsioni meteo per la prossima settimana

Da questa settimana l’Italia sarà sottoposta a un forte maltempo ed anche ad una grande diminuzione delle temperature, soprattutto nelle regioni del Nord. Previste anche delle raffiche di vento molto forti e mareggiate sulle coste tirreniche, che potranno causare molti disagi, oltre che l’arrivo della neve anche a quote basse specialmente nel Nordest. Il vento provocherà disagi particolarmente sulle coste orientali della Sardegna e sulle Bocche di Bonifacio. Una settimana dunque molto turbolenta, con la bassa pressione che la farà da padrona su tutte le aree del nostro Paese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA