Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, rottura Governo-Whirlpool (21 settembre)

Nella giornata odierna c’era grande attesa per l’incontro tra la delegazione della Whirlpool e il Governo, nella figura del neo ministro allo Sviluppo Economico Patuanelli (M5S). Il nuovo numero uno del Mise avrebbe interrotto il tavolo delle trattative dopo aver ricevuto il no da parte dell’amministratore delegato Luigi La Morgia sul ritiro della procedura di cessione e sulla presentazione di scuse sia ai lavoratori che alle istituzioni.

Si avvicinano le elezioni regionali in Umbria, primo banco di prova per il nuovo Governo e la possibile alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico. Fino ad oggi i dem erano compatti per la candidatura di Andrea Fora, numero uno della Confcooperative locale, per questo motivo la scelta compiuta da Luigi Di Maio potrebbe causare forti tensioni nelle prossime ore. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha annunciato che i 5 Stelle appoggeranno l’attuale sindaco di Assisi Stefania Proietti.

Ultime notizie, Fridays for Future: nuova ondata di manifestazioni in tutto il mondo

Nuova vibrante protesta a livello planetario dei ragazzi del venerdì, in difesa dell’ambiente e del futuro dell’ambiente. Nell’ambito dei Fridays for Future, milioni di persone sono scese in piazza quest’oggi per dire basta ai cambiamenti climatici e per chiedere un celere intervento da parte delle istituzioni affinché la strategia globale subisca un repentino cambio di marcia. Quella che è appena iniziata è la Settimana per il Clima, che avrà il suo evento clou venerdì prossimo, quando scenderanno in piazza anche i manifestanti italiani.

Ultime notizie, Emma Marrone si ferma per problemi di salute

La cantante di origini salentine Emma Marrone ha comunicato il suo momentaneo stop all’attività musicale per problemi di salute, assicurando i suoi fan che tornerà più forte di prima. L’annuncio dell’artista è arrivato come un fulmine a ciel sereno quest’oggi, quando tramite un post su Instagram ha annunciato che dovrà lasciare la scena per affrontare un problema di salute. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non ha specificato la malattia. Da giovane l’artista era stata colpita da un tumore alle ovaie all’età di 25 anni.

Ultime notizie, Legge seggiolini salva-bebè operativa a breve

Dopo la tragedia che ha scosso la comunità di Catania, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli (Pd) ha annunciato che la legge sui seggiolini salva-bebè sarà presto operativa. Stando alle dichiarazioni pronunciate dal ministro, il Consiglio di Stato dovrebbe esprimersi già la prossima settimana. Entro fine settembre, dunque, dovrebbe esserci il via libera.

Ultime notizie, Caso Cucchi: la requisitoria del pubblico ministero

Si è svolta la requisitoria del pubblico ministero nel secondo processo in Corte d’Assise. Sul banco degli imputati cinque carabinieri, tutti accusati del pestaggio compiuto ai danni di Stefano Cucchi, che sarebbe morto di lì a pochi giorni. Il pm ha definito il pestaggio subito da Cucchi degno di teppisti da stadio.

Ultime notizie Serie A: Genoa crolla, oggi in campo Juventus e il derby di Milano

Il Genoa crolla nella sfida contro il Cagliari, sconfitta pesante per 3-1 della squadra ligure dopo aver agguantato il pareggio. Oggi si torna in campo con il Brescia che va in casa dell’Udinese alle 15.00. Alle 18.00 toccherà alla Juventus che tra le mura amiche dell’Allianz Stadium ospiterà il Verona. La gara più attesa però è quella della serata quando sarà tempo del derby della Madonnina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA