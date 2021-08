Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, rush finale su Green pass e piano scuola (5 agosto)

Attese le ultime notizie dalla cabina di regia e Consiglio dei ministri sul Green pass obbligatorio dal 6 e sul piano scuola. Il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha scritto ai presidenti di Regione con l’obiettivo di avere dati univoci sulle vaccinazioni nella scuola entro il 20 agosto. Si affaccia l’ipotesi dell’obbligo di certificato verde per il personale scolastico.

Intanto, le segnalazioni più serie sui vaccini sono state il 12,8% del totale, con un tasso di 16 ogni 100.000 dosi somministrate. Lo dice il settimo Rapporto Aifa. Segnalazioni di cui l’87,1% riferite a eventi non gravi. La maggior parte ha riguardato Pfizer (68%), finora il più utilizzato nella campagna vaccinale (71% delle dosi somministrate) e solo in minor misura AstraZeneca (25% delle segnalazioni e 17% delle dosi somministrate), Moderna (6% delle segnalazioni e 10% delle dosi somministrare) e Janssen (1% delle segnalazioni e 2% delle dosi somministrate).

Ultime notizie, trattativa Mps-Unicredit: Franco “Cessione inevitabile ma no svendita”

Il ministro dell’Economia Daniele Franco è stato in audizione alla commissione Finanza di Camera e Senato per la trattativa Monte dei Paschi-Unicredit: “Non vi sono le condizioni per mettere in discussione la cessione – ha detto -, ma non sarà una svendita”. Dopo l’offerta Unicredit e le polemiche, il ministro dell’Economia ha spiegato le scelte del governo: “Nessuno smembramento, tuteleremo i lavoratori, il marchio e Siena”.

Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina: “Non saremo di ostacolo all’operazione – ha detto rispondendo ad una domanda dei giornalisti che chiedevano la posizione della banca su un ipotetico ricorso all’Antitrust. “Non porterò in nessun modo – ha aggiunto – la banca su una posizione di ostacolo. Lo trovo anche un segno di debolezza”.

Ultime notizie, sesto oro per l’Italia a Tokyo 2020. Calcio, Lukaku-Chelsea accordo a un passo

Azzurri oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre maschili di ciclismo su pista. Nella finale per il primo posto Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan hanno superato la Danimarca. Per l‘Italia è il sesto oro a Tokyo 2020. Ed è anche record del mondo. Ganna: “Volevamo qualcosa di grande, l’oro illumina”. Squadre italiane ko anche nel volley donne, nella pallanuoto e nel beach volley.

Parlando di calciomercato, il Chelsea ha offerto per Lukaku 128 milioni di euro, una cifra che l’Inter avrebbe deciso di accettare. L’entrata di questi soldi darebbe ossigeno alle casse nerazzurre e darebbe la possibilità di acquistare valide alternative. Il belga ha aperto al trasferimento: Abramovich gli garantisce un contratto di quattro anni a 15 milioni netti di euro, che con i bonus può toccare quota 18 milioni a stagione. Nelle prossime ore l’agente del ventottenne belga, Federico Pastorello, parlerà con il Chelsea e solo dopo Lukaku prenderà una decisione. Ma ormai il ritorno a Londra del centravanti sembra scontato.

