Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Salvini festeggia conquista dell’Umbria (29 ottobre)

Salvini ha festeggiato la vittoria della candidata leghista Donatella Tesei. Il centrodestra ha trionfato su PD e M5s. Bianconi accetta la grave sconfitta del centrosinistra, confermando la supremazia dei tre partiti avversari, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Matteo Salvini auspica che si vada presto a votare perché vedrebbe nella Lega il primo partito d’Italia. A seguire Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il presidente del Consiglio ha sminuito la vittoria della Lega, considerando la sua vittoria un caso isolato.

Ultime notizie, il mistero sull’omicidio di Luca Sacchi

Un video ripreso dalle telecamere, posizionate vicino al luogo dell’omicidio, ha smentito la deposizione rilasciata da Anastasia, la compagna di Luca Sacchi. Gli inquirenti hanno interrogato nella giornata di oggi Anastasia. Presente all’interrogatorio il suo avvocato di fiducia. Ciò che è certo è che Anastasia al momento dell’omicidio non era presente. Non si comprendono ancora le ragioni di una differente testimonianza. Anche la deposizione di un testimone, Elio, confermerebbe l’estraneità dei fatti della fidanzata, nonostante debba ancora giustificare il possesso dei soldi nello zaino ed i fitti contatti con uno spacciatore. Le indagini proseguono anche per le incongruenze riscontrate dagli inquirenti in merito alle ferite riportate da Anastasia sulla testa e non riscontrate dal titolare del negozio di tatuaggi.

Ultime notizie, tragedia a Nettuno

E’ stato interrogato nella giornata di oggi l’albanese che avrebbe uccido con un fucile suo cognato. Sottoposto a stato di fermo, l’albanese, durante il primo interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. E’ stato nominato un avvocato d’ufficio. La casa della vittima è stata messa sotto sequestro. Si presume che la causa dell’omicidio sia da imputare a ripetute lite famigliari.

Ultime notizie, la California è in fiamme

L’incendio che ha colpito la California ha messo in ginocchio lo stato della West Coast. Gavin Christopher Newsom ha confermato lo stato di emergenza. Il numero delle persone che sono state costrette ad abbandonate le proprie abitazioni è destinato a salire. Si contano ad oggi più di 200 mila persone senza tetto. Le abitazioni rimaste senza gas ed energia elettrica salgono a 300 mila. Continua l’attacco del governatore contro la società che fornisce all’intero stato gas ed energia elettrica. L’attacco di Newsom, secondo le prime indagini, sarebbe giustificato da una errata gestione della società per negligenza ed imperizia.

Ultime notizie, continua il dramma dei bambini infettati dall’Aids

Sembra destinato a salire il numero dei bambini infettati dal virus Aids. Sotto accusa il pediatra, Muzaffar Ghangro, che avrebbe sottoposto a cure tutte le famiglie dei bambini infettati dal mese di aprile. Ghangro si ritiene estraneo ai fatti poiché non avrebbe riutilizzato le siringhe. Il pediatra, accusato di negligenza ed omicidio colposo, rimane tuttavia in carcere fino a quando le indagini non saranno terminate.

Ultime notizie, Unicredit di fronte a un taglio da 10mila persone

Massimo Masi promette una dura battaglia qualora Unicredit dovesse eliminare 10 mila esuberi. Tale manovra, ribadisce Masi, non farebbe altro che indebolire il piano di crescita della società a danno dei risparmiatori. Il segretario generale Uilca dell’Emilia Romagna chiede a Unicredit che si faccia maggiore chiarezza, a seguito di un “No Comment” da parte dell’istituto di credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA