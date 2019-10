Vertice Governo, Manovra e Legge elettorale/ Crisi Pd-M5s, ‘frattura’ Di Maio-Conte

Non è facile rimettere insieme i cocci di un weekend elettorale “tragico” per le forze di Governo: Pd e M5s, a modo loro usciti travolti dalle Elezioni Regionali in Umbria, tentando di proseguire un’alleanza che già ieri il leader Di Maio ha definito «impraticabile a livello locale» e che ora rischia di saltare anche a livello nazionale. Questa mattina è andato in scena un vertice di maggioranza sulle riforme istituzionali che il Conte-bis intende portare avanti nel prosieguo della Legislatura, a partire dalla legge elettorale proporzionale: alla riunione avvenuta in Parlamento hanno partecipato i capigruppo di Pd, M5s, Leu e Iv di Senato e Camera e i capigruppo in Commissione Affari costituzionali, oltre ovviamente al ministro Federico D’Incà. È intanto in corso anche una riunione tecnica al Mef per preparare il secondo importante vertice di Governo della giornata: oggi pomeriggio dopo le 15 Pd-M5s-Iv-LeU si ritrovano per discutere della Manovra di Bilancio, già in “ritardo” di almeno una settimana rispetto al normale iter di lavori parlamentari. L’obiettivo, sottolinea il Sole 24 ore, è portare già da giovedì al Senato ma il problema è trovare la quadra sull’impianto generale dopo le tanti frizioni su coperture, cuneo, nuove tasse, Quota 100 e lotta al contante.

GOVERNO, VERTICE DOPO IL KO IN UMBRIA

Il compito più ingente per il Governo Conte-2 è quello di trovare rapidamente – per poter così cominciare i voti in Parlamento – circa 9 miliardi di coperture per il 2020 da aggiungere ai 5,4 di entrate già “blindate” nel Decreto Fiscale. Dopo la tremenda a debacle in Umbria contro Lega e Centrodestra, l’obiettivo per Renzi, Di Maio, Zingaretti e Conte è quello di stringere al massimo i tempi sulla Manovra ed evitare ulteriori fratture davanti ad un elettorato già piuttosto deluso da quesi primi mesi di Governo giallorosso. «Vanno chiarite il prima possibile tutte le misure della manovra», ha rilanciato ieri sui social Di Maio, oltre a riportare il malcontento fervente nel suo M5s per una legge elettorale proporzionale che ancora stenta a decollare. Secondo il leader grillino, sempre più a distanza dal Premier Conte, un ritorno al proporzionale è l’unica strada per ridare spazio al Movimento 5Stelle ormai sempre più fuori dal condizionamento dei due poli. «L’obiettivo non deve cambiare: è arrivare al governo del Paese con una maggioranza autonoma», spiega al Corriere della Sera questa mattina lo stesso Di Maio, ammettendo che l’esperimento umbro non è funzionato e aumentando le perplessità che già lo avevano frenato prima della nascita del Conte-2. Ma, aggiunge, «risultati come il taglio dei parlamentari o il decreto clima mi convincono che se si fanno le cose per gli italiani, è giusto andare avanti». A corredo arrivano anche le dichiarazioni del Segretario Pd Zingaretti, «Non voglio andare al voto e farò di tutto per dare vita a questo governo», spiega a Sky Tg24, salvo poi aggiungere «la maggioranza deve cambiare passo, litigare meno e produrre di più. Serve al Paese, se no non verremo mai riconosciuti come una alternativa credibile alle destre». Gli sforzi sono profusi ma la distanza retta con il Premier Conte che non si deve più “guardare” solo da Matteo Renzi ma ora anche da un Luigi Di Maio “ferito” dal crollo in Umbria e contestato all’interno del Movimento se non arriveranno risultati in breve positivi per i 5Stelle.

