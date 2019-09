Ocean Viking a Messina: 182 migranti sbarcati/ Ora la ridistribuzione in 5 paesi Ue

E’ giunta a Messina la Ocean Viking. L’imbarcazione delle due Ong Medici senza frontiere e Sos Mediterranee, è arrivata nelle scorse ore nel porto siciliano con a bordo i 182 migranti che erano stati soccorsi giorni fa al largo delle coste libiche. I profughi a bordo della nave verranno quindi fatti scendere a terra, dopo di che verranno visitati come da prassi, e registrati. Una volta completate le prime pratiche, i poveretti verranno trasferiti presso il centro di accoglienza presente a Bisconte. Inizialmente la nave sembrava destinata a fare scalo a Lampedusa, ma vista la situazione di collasso che sta vivendo la piccola isola siciliana, con l’hotspot sovraffollato, il ministero dell’interno ha deciso di far approdare la nave a Messina.

OCEAN VIKING A MESSINA: 182 MIGRANTI SBARCATI

Una decisione che è giunta dopo che lo stesso Viminale ha ottenuto il lascia passare dal governo a seguito dell’accordo raggiunto con la Commissione europea in merito alla ridistribuzione degli stessi 182 migranti di cui sopra in cinque diversi stati membri dell’Unione Europea. A bordo vi sono anche 14 minorenni, fra cui anche una neonata di una decina di giorni, che non era stata fatta sbarcare in precedenza a Malta, indignando e non poco. I 182 migranti sono stati accolti al molo Norimberga dalle forze dell’ordine, nonché dagli uomini della croce rossa, dell’amministrazione comunale e da associazioni di volontariato locali. La decisione di far sbarcare la Ocean Viking a Messina era stata commentata nelle scorse ore dall’ex ministro dell’interno, Matteo Salvini, che ovviamente non l’aveva presa bene: “Il governo del tradimento apre le porte a un’altra Ong. Gli italiani non lo dimenticheranno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA