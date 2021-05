Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: scattano i nuovi colori delle regioni (17 maggio)

I numeri del bollettino di oggi del Coronavirus certificano il proseguimento del miglioramento della situazione. Un segnale importante è quello relativo ai decessi che sono stati 93, un numero che scende sotto la soglia psicologica dei 100 e ci riporta indietro di sette mesi, quando il 20 ottobre i morti furono 89. Per quanto riguarda i nuovi casi di contagio ne sono stati registrati 5.793, in calo rispetto ai 6.659 di ieri. Prosegue il calo dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, oggi – 26, e nei reparti ordinari, oggi – 359, con il totale dei ricoverati che è rispettivamente di 1.779 e 12.134.

Ultime notizie, i nuovi colori delle regioni

Il calo dei contagi e dei decessi, oltre al successo della campagna vaccinale hanno portato ad un ulteriore cambiamento per quanto riguarda i colori delle regioni italiane. Da domani 17 maggio anche la Sardegna e la Sicilia passano in giallo con la sola Valle d’Aosta che resta in arancione. Nelle due isole maggiori ci sarà dunque la possibilità di tornare a pranzare nei ristoranti all’aperto e a uscire dal proprio Comune. In settimana potrebbe anche essere allentato il coprifuoco notturno e nella discussione che si terrà domani in cabina di regia si parlerà anche della possibile riapertura per i ristoranti anche al chiuso e delle norme da rispettare per i matrimoni.

Ultime notizie, la giornata dello sport

Le partite di calcio che si sono giocate oggi hanno portato ad altri esiti, come per il Cagliari che ha raggiunto la salvezza matematica anche prima di giocare nel posticipo serale contro il Milan a San Siro, grazie al pareggio che il Crotone ha ottenuto sul campo del Benevento. Bel passo in avanti anche del Napoli, vittorioso al Franchi di Firenze per 2-0, e del Sassuolo, che con il successo per 3-1 a Parma rimane in corsa per la Conference League. Intanto, al Giro d’Italia vittoria di tappa e conquista della maglia rosa per Egan Bernal, che ha staccato tutti imponendosi in salita sul difficile sterrato di Campo Felice.

Ultime notizie, riunione del consiglio di sicurezza dell’ONU

La situazione nella striscia di Gaza dove Israele e Hamas continuano a scambiarsi lanci di razzi con molte vittime, ha portato ad una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere del caso. Israele ha parlato di attacchi premeditati da parte di Hamas e ha detto che gli Stati Uniti erano stati informati in precedenza rispetto all’attacco che è stato portato presso il palazzo di Gaza dove hanno la loro sede vari media della zona. L’ONU è in pressing per un cessate il fuoco immediato. Anche l’Egitto e il Qatar stanno lavorando a livello diplomatico per una tregua fra le parti in conflitto.

Ultime notizie, intervista televisiva per Giorgia Meloni

In una intervista televisiva nel programma “Mezz’ora in più”, la leader di Fratelli d’Italia, unico gruppo parlamentare di opposizione, ha dichiarato che è pronta a governare l’Italia, assumendosi tutte le responsabilità del caso. Parlando del premier Draghi ha sostenuto che sul punto delle chiusure ha maggiore rigidità rispetto a Conte, e che non lo sosterrebbe in un eventuale corsa al Quirinale.

Ultime notizie, le candidature per le comunali a Milano

Dopo il no di Albertini a correre come candidato del Centrodestra a Milano, i partiti cercano di trovare un candidato forte che possa guidare la coalizione nelle prossime elezioni comunali dell’autunno. Uno dei possibili nomi fatti nelle ultime ore è quello di Fabio Minoli, che in passato è stato un deputato del gruppo di Forza Italia.

