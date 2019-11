ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, scontri a Hong Kong, 2 feriti gravi (12 novembre)

Le ultime notizie raccontano che Hong Kong è paralizzata per le costanti manifestazioni contro il governo. Milioni di persone contestano la legge sull’estradizione in Cina, rivendicando una democrazia più forte. La maggior parte dei raduni si è svolta in modo pacifico. Tuttavia non sono mancati scontri in mattinata con le forze dell’ordine. Durante una manifestazione di protesta, la polizia ha sparato a breve distanza contro alcuni ragazzi a viso coperto che stavano paralizzando il traffico. Due giovani sono stati feriti. Entrambi sono stati portati in ospedale per le necessarie cure sanitarie. Uno dei due ragazzi è in condizioni critiche poiché la pallottola ha colpito un rene e al fegato. La sparatoria è stata registrata da un giornalista e postata sui vari social. Il video mostra un poliziotto che punta la pistola all’altezza d’uomo ad un ragazzo ferendolo al torace. Altri colpi di pistola vengono sparati. Il video termina con l’immagine di un ragazzo adagiato a terra in una pozzanghera di sangue. Durante la giornata si sono verificati altri scontri violenti tra la polizia e i manifestanti. Un ragazzo è stato dato in fiamme ed un poliziotto in moto ha investito diverse persone. Le forze dell’ordine si giustificano invocando l’autodifesa.

Ultime notizie, terrore in Iraq

Domenica cinque militari appartenenti al team misto di Forze speciali italiane, impegnati con le forze della Special Tactic Unit dei Peshmerga nel Kurdistan iracheno, sono stati feriti a causa di una mina rudimentale esplosa al passaggio del mezzo blindato. I militari sono stati trasportati in elicottero in un ospedale militare. Tre militari sono in gravi condizioni fisiche. Nello specifico, un militare ha subito una mutilazione parziale di una gamba, un altro la perdita di alcune dita di un piede, al terzo un’emorragia importante. Bruno Pasquino, agente diplomatico italiano e Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, confermano che i tre militari in gravi condizioni fisiche non sono pericolo di vita. In seguito alla triste notizia, Mattarella e Conte hanno espresso la loro solidarietà a tutti i soldati feriti ed alle loro famiglie.

Ultime notizie, Italia Viva cerca di reintrodurre lo scudo penale

Italia Viva ha proposto due modifiche al decreto fiscale per riproporre lo scudo penale. Migliorie che consentirebbero ai dirigenti ArcelorMittal di continuare l’attività industriale. Le due modifiche agevolerebbero tutte le aziende italiane e nello specifico l’Ilva. Domani i legali del colosso industriale depositeranno presso il Tribunale di Milano l’atto con il quale hanno richiesto il recesso dal contratto di affitto, già notificato ai commissari straordinari martedì scorso. Gli avvocati dei commissari straordinari potrebbero invece presentare ricorso in settimana presso il tribunale competente poichè l’assenza dello scudo penale non legittima la parte avversa di richiedere il recesso del contratto.

