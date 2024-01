Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Solinas, governatore Sardegna, indagato per corruzione

Il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, sarebbe indagato per corruzione. Questo quanto si legge sul sito di TgCom24.it che riporta anche la notizia del sequestro in via cautelare di beni mobili e immobili per un valore di circa 350mila euro allo stesso governatore. Nell’indagine coinvolte altre sei persone, tutte iscritte sul registro con la stessa accusa. Il governatore ha commentato sottolineando “il tempismo dell’indagine” e il fatto che “gli atti dovrebbero essere coperti da segreto istruttorio”.

Il riferimento è ovviamente al fatto che il centrodestra sta decidendo in questi giorni i nomi dei candidati per le elezioni regionali in Sardegna, fra cui anche quello dello stesso Solinas. Stando a quanto scrive ancora TgCom24.it l’indagine riguarderebbe una compravendita a Capoterra, e un incarico in cambio della promessa di una laurea honoris causa all’università di Tirana. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Papa Francesco, durante l’Udienza Generale nella solita Aula Paolo VI in Vaticano, si è soffermato sul tema della lussuria, spiegando: “Il piacere sessuale, che è un dono di Dio, è minato dalla pornografia: soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza”. E ancora: “dobbiamo difendere l’amore” e “vincere la battaglia contro la lussuria, contro la ‘cosificazione’ dell’altro”.

Il Santo Padre ha voluto chiarire inoltre che “la castità non va confusa con l’astinenza sessuale: castità è la volontà di non possedere mai l’altro ma di rispettarlo”. “Vincere la lussuria” Vincere “la battaglia contro la lussuria – ha proseguito Bergoglio – può essere un’impresa che dura tutta la vita”, che poi ha aggiunto: “Amare è rispettare l’altro, ricercare la sua felicità, coltivare empatia per i suoi sentimenti, disporsi nella conoscenza di un corpo, di una psicologia e di un’anima che non sono i nostri, e che devono essere contemplati per la bellezza di cui sono portatori. Amare è bello”.

Ultime notizie, 14enne ucciso a Roma: c’è un secondo fermato

C’è un secondo fermato per quanto riguarda l’omicidio del 14enne Alexandru Ivan, il ragazzino assassinato a colpi di pistola nella notte fra il 12 e il 13 gennaio scorso presso il parcheggio della metro Roma di Pantano.

Come emerso nella giornata di ieri le forze dell’ordine hanno rintracciato Dino Petrov, 30enne, che aveva fatto perdere le proprie tracce dopo il delitto e che è stato ritrovato dalle forze dell’ordine in quel di Treviso, dove aveva trovato rifugio presso una zona. L’uomo ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, armi e droga. Ricordiamo che per l’assassinio di Alexandru è stato già arrestato un 24enne dell’est Europa con l’accusa di omicidio in concorso e che si era costituito. Il 24enne si trovava sull’auto con a bordo altre tre persone, da cui sono partiti i colpi d’arma da fuoco che hanno ucciso il ragazzino.

Ultime notizie, rinviato il decollo del razzo Falcon 9 di SpaceX: a bordo Walter Villadei

E’ stato rinviato ad oggi il decollo del razzo Falcon 9 della compagnia di Elon Musk, SpaceX, dal Kennedy Space Center, in programma inizialmente per la giornata di ieri, per completare controlli e analisi. In cima, a circa 70 metri di altezza, la navetta Crew Dragon della missione Axiom-3 dove bordo vi sarà anche il colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, assieme al comandante Michael Lopez-Alegria, di nazionalità statunitense e spagnola, al turco Alper Gezeravci e allo svedese dell’ESA Marcus Wandt.

Il gruppo si aggancerà alla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, per poi effettuare est, esperimenti e analisi varie. Per Walter Villadei si tratterà della prima esperienza in orbita, una missione che durerà due settimane in cui si concentrerà su medicina, fisiologia, monitoraggio dei detriti spaziali, studio sulla microgravità e molto altro ancora.

Ultime notizie, ricoverata in ospedale la principessa del Galles

La principessa Kate, 42enne moglie di William, erede al trono d’Inghilterra, è stata ricoverata in ospedale per un intervento all’addome programmato da tempo. La sua permanenza alla London Clinic avrà una durata minima di 10 giorni e per questo la sua apparizione in pubblico non potrà effettuarsi prima delle festività pasquali, tra circa 2 mesi e mezzo.

Da Kensington Palace è stato dichiarato che non saranno per il momento fornite informazioni riguardo alla patologia, ma che saranno rilasciati degli aggiornamenti quando riguarderanno informazioni rilevanti. Rilasciate anche dichiarazioni relative alle scuse che Kate rivolge alle persone che non riuscirà ad incontrare in questo periodo e che ha intenzione di tornare al più presto alla sua attività lavorativa.

Ultime notizie, a Trento trovata morta in casa una 42enne

Maria Antonietta Panico ex candidata alle elezioni amministrative con il gruppo di centrodestra, è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. A trovarla, sdraiata sul letto con evidenti tracce di sangue, è stato l’ex marito. Secondo i primi riscontri la donna è morta da almeno 2 giorni e gli inquirenti vogliono capire se si è trattato di morte violenta.

L’ex marito, che dopo la separazione da Maria Antonietta Panico, ha ora una nuova relazione, è stato interrogato dai carabinieri. La donna era stata candidata prima alle elezioni provinciali che si erano svolte nel 2018 e successivamente alle comunali di Trento nel 2020.

Ultime notizie, contestazioni per la Premier Meloni a Forlì e Bologna

Giorgia meloni ha trascorso la giornata in Emilia Romagna, partecipando prima ad una riunione a Bologna con il Governatore Bonaccini, nel corso della quale è stato firmato il documento che destina 687 milioni di euro a chi è stato danneggiato dall’alluvione dello scorso mese di maggio. Al momento del suo arrivo la Meloni è stata contestata da un gruppo di persone che hanno esposto striscioni e contestato quelle che definiscono “passerelle” le visite della Premier.

La stessa Meloni, nel pomeriggio, ha incontrato a Forlì Ursula von Der Leyen per confrontarsi sempre sull’argomento dell’alluvione che colì lo scorso anno molte zone dell’Emilia Romagna, provocando gravi danni e vittime. Anche in questa occasione si sono avute delle contestazioni verso la Primo Ministro. In entrambi i casi erano schierati numerosi uomini del servizio d’ordine, che hanno tenuto distanti i manifestanti.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Come previsto sull’Italia è arrivato il maltempo con una serie di nubifragi alternati al caldo causato dalle schiarite con il sole bollente. Nel corso del prossimo weekend è previsto l’arrivo di bufere di neve che saranno maggiori nelle zone del Nord. In alcuni casi saranno possibili cambiamenti del clima molto repentini con passaggi dal clima primaverile alle bufere in poche ore.

Le maggiori possibilità di pioggia nei prossimi giorni riguarderanno il centro – sud e la dorsale appenninica, sulla quale però non si avranno nevicate. Giorno di tregua, con clima primaverile, nella giornata di domani con temperature che, particolarmente in alcune aree della Sicilia, saliranno oltre i 20 gradi. venerdì nuove bufere di neve e weekend che sarà particolarmente freddo.











