Kate Middleton ricoverata per un intervento chirurgico addominale/ “Non apparirà in pubblico fino a Pasqua”

Kate Middleton è stata ricoverata per un intervento chirurgico addominale programmato e resterà in clinica per le prossime due settimane circa. A comunicarlo è stato lo staff della Principessa del Galles tramite i suoi canali ufficiali. Le condizioni di salute della consorte del futuro re William non desterebbero preoccupazioni. Nonostante ciò, non potrà partecipare alle pubbliche ricorrenze per alcuni mesi.

“Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri presso la London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato. L’operazione è stata un successo e si prevede che rimarrà in ospedale per dieci-quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare il suo recupero. In base ai consigli medici attuali, è improbabile che torni ai doveri pubblici fino dopo Pasqua”, si legge nel comunicato.

Kate Middleton ricoverata per un intervento chirurgico addominale: il comunicato

La notizia relativa al fatto che Kate Midlleton è stata ricoverata per un intervento chirurgico addominale programmato è stata data dai canali ufficiali della Principessa del Galles in queste ore anche per evitare eventuali spiacevoli rumors sulle sue condizioni di salute (come era accaduto un anno fa), data la necessità di assentarsi dalle occasioni pubbliche nei prossimi mesi. In futuro invece la volontà è quella di mantenere il massimo riserbo sulla questione.

“La Principessa di Galles apprezza l’interesse che questa dichiarazione susciterà e spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere il maggior grado di normalità possibile per i suoi figli e il suo desiderio che le informazioni mediche personali rimangano private. Il Palazzo di Kensington fornirà aggiornamenti sul progresso di Sua Altezza Reale solo quando ci saranno informazioni significative da condividere. La Principessa di Galles desidera scusarsi con tutti coloro che sono coinvolti per il fatto che deve rinviare i suoi prossimi impegni e non vede l’ora di reinserirne il maggior numero possibile, il più presto possibile”, conclude il comunicato.

