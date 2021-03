ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: sospese le vaccinazioni con Astra Zeneca (16 Marzo)

I dati del bollettino del coronavirus fanno registrare un ulteriore aumento del tasso di positività che è stato pari all’8,5%. Infatti con 179.015 tamponi eseguiti, il numero dei nuovi casi di contagio è stato pari a 15.267. Aumenta anche il numero dei decessi nelle ultime 24 ore che è stato di 354 morti. Il report descrive anche una situazione preoccupante per quanto riguarda i ricoveri, con le terapie intensive che vedono il numero incrementato di 75 unità, mentre sono 820 in più le persone ricoverate nei reparti ordinari. In totale i ricoverati in intensiva sono 3.157, mentre nei reparti ordinari 25.338.

Dopo i ritiri dei lotti che hanno provocato i decessi, è arrivata la notizia della sospensione, da parte dell’Aifa delle vaccinazioni con Astra Zeneca. Una decisione che è stata presa in via “precauzionale” e che si affianca a quella di altri stati dell’UE, Germania, Spagna e Francia. La sospensione è valida su tutto il territorio italiano e successivamente arriverà un comunicato da parte dell’Aifa nel quale si farà chiarezza sulle somministrazioni delle seconde dosi ai pazienti che hanno già ricevuto la prima. Gli eventi mortali delle persone vaccinate con il prodotto Astra Zeneca saranno valutate dalla stessa Aifa in collaborazione con l’Ema che nel frattempo ha confermato che i vaccini di Pfizer e Moderna e del Johnson e Johnson che arriverà in Italia in aprile, sono efficaci anche contro le varianti che stanno circolando.

L’edizione 2021 del Premio Oscar si terrà ad Aprile, nella notte italiana tra il 25 ed il 26 e l’Italia sarà rappresentata da 3 candidature, tra le quali quella della canzone di Laura Pausini che ha recentemente vinto il Golden Globe, e quelle per i costumi ed il trucco per il film Pinocchio, diretto da Matteo Garrone. In questa edizione del premio più famoso della storia del cinema non è entrato a far parte dei candidati il documentario girato da Gianfranco Rosi. Una prima assoluta è rappresentata dalla candidatura alla miglior regia per due donne, mentre il film “Mank”, diretto da David Fincher, ha ricevuto il più alto numero di nomination per questa edizione, dieci.

Una delle eccellenze del motociclismo italiano, la Moto Guzzi, compie 100 anni di vita. La casa italiana ha da sempre scritto la storia con i suoi modelli che hanno vinto molto nelle competizioni nazionali ed internazionali, oltre ad essere stata una autentica passione per moltissimi motociclisti. La moto con il marchio dell’Aquila è stata portata in gara da molti campioni ed è stata anche utilizzata dalle forze armate italiane a conferma della sua solidità e validità. Nel corso dei suoi 100 anni si ricordano anche i raid fuoristrada, e la molteplicità dei suoi propulsori dalle piccole alle grandi cilindrate.

E’ iniziata la nuova edizione del reality di Canale 5, “L’isola dei famosi” con la nuova conduttrice Ilary Blasi. Ogni settimana il reality andrà in onda sia il lunedì che il giovedì ed a coadiuvare la conduttrice ci saranno Massimiliano Rosolino nel ruolo di inviato. Gli opinionisti del programma sono Iva Zanicchi, il vincitore del reality “Il Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi, e Elettra Lamborghini che per le prime puntate sarà in collegamento da casa causa Covid.



