Germania sospende la somministrazione di AstraZeneca/ “Diversi casi di trombosi”

Riflettori accesi sul vaccino anti-Covid di Astrazeneca nelle ultime ore. Dopo i casi in Irlanda e Olanda, ieri è arrivata la sospensione di un lotto del farmaco in Piemonte. Ma non è finita qui: pochi minuti fa il ministro della Salute della Germania, Jens Spahn, ha annunciato la sospensione della somministrazioni del vaccino della multinazionale anglo-svedese a titolo precauzionale.

Il titolare della Sanità tedesca ha spiegato che si è giunti a questa decisione dopo i diversi casi di trombosi intervenuti su soggetti vaccinati negli ultimi giorni. La stampa locale ha aggiunto che secondo l’Istituto Paul Ehrlich sono necessarie ulteriori indagini sul farmaco. Ricordiamo che al momento non sono state trovate prove di una concatenazione causale tra le vaccinazioni con Astrazeneca e trombosi.

Germania sospende la somministrazione di AstraZeneca

Nelle ultime ore diversi esperti italiani hanno ribadito la sicurezza e l’efficacia di Astrazeneca, pensiamo a Franco Locatelli («AstraZeneca è largamente sicuro, è stata impiegato su tanti milioni di persone. Lo farei io e lo farei fare ai miei cari senza nessuna esitazione. È un vaccino che ha un ottimo profilo di efficacia è importante che venga usato»), ma le autorità sanitarie di diversi Paesi europei hanno optato per la sospensione precauzionale. Ricordiamo che la multinazionale ha confermato che al momento non sono emerse prove di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda «in qualsiasi gruppo di età, sesso, lotto o in qualsiasi Paese in cui è stato utilizzato il vaccino». In totale sono stati annotati 15 eventi di trombosi venosa profonda e 22 eventi di embolia polmonare su circa 17 milioni di persone vaccinate tra Europa e Regno Unito.

