Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: spari contro Trump ad un comizio. Kate Middleton a Wimbledon

Ultime notizie: proiettili verso Donald Trump

Dramma a un comizio di Donald Trump in Pennsylvania. Il candidato presidente alle elezioni Usa è stato colpito a un orecchio un proiettile proveniente dalla folla: ne sono stati sparati circa dieci ma solo uno ha preso di striscio il tycoon, che è stato immediatamente circondato da agenti e portato in salvo. L’attentatore è stato invece ucciso da un cecchino del Secret Service: si sarebbe appostato era a meno di 150 metri dal palco. Secondo il procuratore “era necessario un fucile per compiere l’attentato perché era a diverse centinaia di metri di distanza”.

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 luglio 2024/ Le combinazioni fortunate delle ore 13.00

Ultime notizie: Jasmine Paolini battuta in finale a Wimbledon

Jasmine Paolini esce sconfitta a Wimbledon per 2 set a 1 contro la ceca Krejcikova che si è imposta per 6 – 4 nella terza frazione dopo che le prime due erano terminate con lo stesso punteggio di 6 – 2, prima per la tennista ceca poi per l’azzurra. La tennista italiana, che era la numero 7 del tabellone, ha comunque giocato un torneo di grande spessore e questa di Wimbledon è la sua seconda finale consecutiva dell’anno dopo quella del Roland Garros a Parigi. La Paolini da lunedì sarà al quinto posto nella classifica generale WTA.

31enne detenuto in Egitto da quasi un anno/ Boldrini: "Poca marijuana", ma aveva 60 ovuli nella pancia

Ultime notizie: guerra tra Israele ed Hamas

Attacco di Tel Aviv contro una delle roccaforti di Hamas, Khan Younis. Nel raid sono morte 71 persone e circa 300 sono rimaste ferite: fonti dell’esercito israeliano hanno dichiarato che il vice di Sinwar, Deif, comandante dell’ala militare del gruppo palestinese, è rimasto gravemente ferito nell’attacco, ma Hamas ha immediatamente smentito questa notizia. Un altro attacco è stato effettuato contro una sala di preghiera presente nel campo profughi di Shati: in questo caso le vittime palestinesi sono state 10. Intanto il ministero della sanità di Gaza continua a aggiornare i numeri del conflitto da parte palestinese, con 38.443 morti e 88.841 feriti.

Video attentato: hanno sparato a Trump/ Come sta Donald: ferito all'orecchio al comizio in Pennsylvania

Ultime notizie: la principessa Kate sarà presente alla finale di Wimbledon

La principessa Kate sarà presente oggi pomeriggio a Wimbledon e premierà il vincitore della finale del singolare maschile che vedrà di fronte Alcaraz e Djokovic. Si tratta della seconda uscita ufficiale della Principessa del Galles dopo l’annuncio della malattia: la moglie di William è ancora sotto cura contro il cancro, ma era già apparsa in una cerimonia ufficiale lo scorso 15 giugno in occasione della parata militare di “Trooping the Colour” che si è svolta a Londra per il “compleanno ufficiale” di re Carlo III, suo suocero, che a sua volta sta combattendo contro un tumore. La presenza a Wimbledon ricalca la tradizione e nello stesso tempo si lega alla passione di Kate per il tennis.

Ultime notizie: gravissimo un bambino di 1 anno azzannato da un pitbull a Modugno

Un bambino di 1 anno che si trovava nella casa di un parente insieme al padre, è stato morso al volto da un pitbull. L’episodio è avvenuto ieri mattina a Modugno, in provincia di Bari. Il bambino è stato immediatamente trasferito in ospedale a Bari dove è stato operato, ma rimane gravissimo, intubato e sotto sedativi. Il cane è stato portato in un canile dove vengono effettuati i controlli.

Ultime notizie: ragazzo 22enne muore investito da un’auto a Campi Bisenzio

A Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, ieri mattina è morto un ragazzo di 22 anni. Il giovane è stato investito da un’auto dopo che era caduto da un motorino del quale aveva perso il controllo. Dopo l’incidente sono stati immediatamente allertati i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto far niente per salvare la vita al giovane. I carabinieri stanno lavorando per cercare di chiarire la dinamica dei fatti.













