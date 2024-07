Kate Middleton a Wimbledon 2024 per la finale maschile/ Kensington Palace conferma il ritorno in pubblico

Kate Middleton sarà a Wimbledon 2024 per la finale maschile e per consegnare il trofeo al vincitore, uno tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic: lo annuncia Kensington Palace in un comunicato ufficiale. La principessa del Galles non sarà presente, invece, nella finale femminile di oggi tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova, quindi spetta alla presidentessa del torneo, Debbie Jevans, consegnare il trofeo alla nuova campionessa.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, erano stato predisposti dei piani di emergenza per consentire alla Duchessa di Gloucester, presidente onorario della Lawn Tennis Association da 25 anni, di intervenire nel caso in cui Kate Middleton non fosse stata disponibile a causa del trattamento preventivo contro il cancro che sta seguendo. Oggi la conferma della presenza della principessa del Galles per la finale di domani, mentre il marito William, in qualità di presidente della Football Association, volerà in Germania per seguire la Nazionale di calcio nella finale degli Europei 2024 contro la Spagna. Un ritorno in pubblico di Kate a un mese dall’apparizione in occasione del Trooping The Colour.

JEVANS (WIMBLEDON) SU KATE MIDDLETON: “PRIORITÀ È SUA SALUTE”

Kate Middleton, patrona dell’All England Club per otto anni, dopo aver preso il posto della Regina Elisabetta che ricopriva tale ruolo dal 1952, non ha perso un appuntamento di Wimbledon dal 2016. Ma Debbie Jevans aveva espresso l’auspicio che la principessa del Galles potesse presenziare alla consegna dei trofei, precisando però: «La sua salute e la sua guarigione sono la priorità». Il mese scorso Kate Middleton aveva dichiarato che sperava di partecipare a qualche impegno occasionale durante l’estate, pur riconoscendo che, come accade a molti malati di cancro, ci sono «giorni buoni e giorni cattivi».

Nel suo post sui social aveva ammesso di non essere ancora fuori pericolo, dunque la sua battaglia prosegue con grande determinazione. Ora l’attesa dei britannici è anche per il suo ritorno in pubblico. L’anno scorso, in occasione della finale del singolare maschile di Wimbledon, Kate Middleton era stata accompagnata dal figlio maggiore George e dalla sorella Charlotte, non è chiaro se saranno presenti anche loro domani.











