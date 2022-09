Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, stangata bollette: 1.300 euro in più a famiglia

Dal 1° ottobre il prezzo dell’energia elettrica subirà ancora un aumento, stimato nel 59%, e questo si ripercuoterà sicuramente sulle tasche dei cittadini italiani che dovrebbero arrivare ad un costo annuo medio dell’energia di 1.322 a famiglia. La comunicazione del cambio del prezzo è stata data oggi dall’Arera, l’autorità per l’energia, che ha anche comunicato che è stato evitato un aumento maggiore grazie ad un intervento straordinario.

Ultime notizie, tensioni sul Nord Stream

Non si placa la tensione fra Occidente e Russia, ed in particolare fra l’Unione Europea e Mosca, a seguito del problema riscontrato negli ultimi giorni dal Nord Stream, il gasdotto che trasporta il gas dall’est Europa fino al cuore del Vecchio Continente. Sulla vicenda è intervenuto anche la Nato, attraverso una nota sottoscritta da da Svezia e Finlandia, alleati entranti: “Il danneggiamento dei gasdotti Nordstream 1 e Nordstream 2 nelle acque internazionali del Mar Baltico desta profonda preoccupazione: tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e irresponsabili”.

Secondo il mondo occidentale quanto accaduto al gasdotto Nord Stream sarebbe un atto deliberato e volontario, un vero e proprio sabotaggio, anche se Cremlino ha bollato tale versione dei fatti come folle. La Nato, ha fatto sapere sempre attraverso la nota, che si dice pronta “a rispondere unita e con determinazione a qualsiasi attacco deliberato contro le infrastrutture critiche degli alleati”.

Ultime notizie, Gimbe: +34% contagi covid in una settimana

Tornano a crescere i casi di covid in Italia e lo si capisce chiaramente dai numeri rilasciati ieri dal bollettino covid di Fondazione Gimbe, il consueto report settimanale sull’andamento del virus. Nell’ultima settimana i casi di positività sono aumentati del 34%, e nel contempo sono saliti anche i ricoveri in area medica, +4.5%. Fortunatamente si è registrata una forte diminuzione dei ricoverati più gravi, quelli in terapia intensiva, -14.7%, e nel contempo sono in calo anche i decessi, per l’esattezza dell’8.1%.

Nella settimana 21-27 settembre 2022 il maggior incremento si è registrato in Veneto, cresciuto addirittura del 50.9%, mentre in Sicilia l’incremento è stato il più contenuto fra le regioni, pari al 5.9%. “Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana – le parole di Nino Cartabellotta, presidente Gimbe, riportate da TgCom24.it – assistiamo a un balzo di nuovi casi settimanali che da poco meno di 108mila sfiorano quota 161mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23mila al giorno”.

Ultime notizie, morto il rapper Coolio

Grave lutto nel mondo della musica: è morto nella giornata di ieri all’età di soli 59 anni, l’artista rap Coolio. Era divenuto famosissimo a livello planetario dopo aver inciso la sua Gangsta’s Paradise, brano inserito nella colonna sonora del film “Pensieri Pericolosi” con Michele Pfeiffer.

Secondo quanto emerso Coolio è stato trovato senza vita in casa di un amico in quel di Los Angeles: aveva chiesto al conoscente di poter andare in bagno, poi ad un certo punto l’amico, non vedendolo tornare, è andato in bagno e l’ha trovato senza vita. Vicino al cadavere di Coolio non sono stati trovati farmaci ne droghe, ma solo l’autopsia e gli esami tossicologici stabiliranno l’esatta causa di morte. Coolio aveva vinto un Grammy Awards, gli Oscar della musica, nel 1995 grazie al suo capolavoro Gangsta’s Paradise.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Curva del Covid in salita in Italia secondo il bollettino che fa registrare 37.522 nuovi casi di contagio e 30 decessi. Anche la fondazione Gimbe fa presente che nell’ultima settimana c’è stato un balzo importante nei contagi con un aumento del 34% negli ultimi 7 giorni. Intanto soltanto il 17% delle persone ha effettuato la quarta dose di vaccinazione.

Sale anche la positività con il 18,9%. Per quanto riguarda i ricoveri aumentano sia quelli ordinari con 134 unità in più, che quelli in terapia intensiva con 2 in più. I morti totali dalla data di inizio della pandemia sono arrivati a quota 177.054. A livello regionale la Lombardia, che ne ha fatti registrare 6,872, è ancora la regione con il maggior numero, con il Veneto che segue a quota 5.222 e poi Piemonte e Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati dimessi 20.719 pazienti, per cui il totale dei positivi risale di 16,772 unità.

Ultime notizie, per l’uccisione del professore arrestato un collaboratore scolastico

Le indagini dei carabinieri riguardo alla morte di Marcello Toscano, il professore il cui cadavere era stato trovato in un giardino dell’istituto nel quale insegnava, hanno portato all’arresto di un collaboratore scolastico dello stesso istituto, il 54enne Giorgio Porcelli, che è stato lungamente interrogato prima della decisione del fermo. Le indagini si sono orientate subito verso la responsabilità di una persona interna all’ambiente scolastico, che aveva la possibilità di muoversi liberamente.

Ultime notizie, allerta maltempo in 13 regioni

Il maltempo che imperversa da giorni sulla nostra penisola non accenna a terminare e per domani sono ben 13 le regioni che hanno diramato gli allerta meteo. I picchi dovrebbero registrarsi nelle regioni Toscana, Sardegna, Lazio e Campania, dove sono attesi temporali e vento forte almeno sino al primo pomeriggio. Mareggiate previste anche sulle coste liguri. Dal mese di ottobre dovrebbero poi tornare condizioni migliori con la famosa “ottobrata” causata dall’anticiclone delle Azzorre.

Ultime notizie, la formazione del nuovo governo

A pochi giorni dalle elezioni politiche, continuano le trattative sottotraccia per la formazione del nuovo governo, che dovrebbe vedere come Premier Giorgia meloni, leader di Fratelli d’Italia. E nel “toto ministri” tiene banco l’assegnazione della poltrona del Viminale, con Matteo Salvini che preme per tornare Ministro dell’Interno, ma la sua nomina non sembra convincere la Premier in pectore.

Spunta anche una possibile divisione in due del Ministero dell’Economia, con Leo e Siniscalco che potrebbero essere i due ministri, ma in questo caso a pesare è soprattutto il tempo minimo che resta per la stesura della legge di bilancio, per cui potrebbe anche essere richiesto all’attuale ministro dell’Economia, Franco, di restare a capo del dicastero.











