Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: su i prezzi di pasta, pane, olio e… (19 settembre)

Fra le ultime notizie, in primo piano vi è l’estensione del Green Pass, a cui il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, stabilendo l’obbligo di presentare la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, a partire dal 15 ottobre. Sono previste multe fino a 1.500 euro per i datori di lavoro che non effettuano controlli e la sospensione dello stipendio per i dipendenti che non lo possiedono.

I VACCINI SONO UTILI/ "Sbagliato paragonare i decessi dell'estate 2020 e '21"

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ribadito che si tratta di una misura per continuare ad aprire il Paese e dare ulteriore slancio alla campagna di immunizzazione: gli ultimi dati evidenziano un aumento delle prenotazioni di circa il 10%. Non si fermano invece le proteste dei no vax, contrari all’adozione di questa misura. Intanto, sul fronte pandemia si sono registrati 4.578 nuovi positivi e 51 decessi, a fronte dei 4.552 nuovi casi e 66 morti del giorno prima. Il tasso di positività si attesta al 1,28% e calano sia i ricoveri ordinari che le terapie intensive.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: con Green Pass esteso, +20-40% vaccini prenotati

Ultime notizie: aumentano i prezzi di alimenti e materie prime

L’inflazione corre e fa registrare un aumento nel prezzo dei prodotti alimentari come pasta, pane, olio e zucchero. Rincarano anche petrolio, energia e materie prime, preannunciando una stangata nell’ormai imminente autunno, come già preannunciato nei giorni scorsi dal ministro Cingolani.

Ultime notizie: cannabis, raggiunte 500mila firme

A una settimana dal lancio del referendum sulla cannabis, sono state già raggiunte 500mila firme, consentendo al quesito di andare al voto nella primavera 2022. La raccolta dei consensi per la prima volta si è svolta interamente online.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 18 settembre 2021

Ultime notizie, morte di Samuele: fermato un 38enne

Un trentottenne con problemi psichici è stato fermato con l’accusa di avere ucciso Samuele, il bimbo di 4 anni deceduto ieri a Napoli dopo una caduta dal quarto piano. L’uomo lavorava come domestico nell’abitazione della famiglia e avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre per lanciare il piccolo nel vuoto.

Ultime notizie, Eitan: interessi economici dietro il bambino?

Lo zio di Eitan, unico superstite della tragedia del Mottarone in cui ha perso tutta la famiglia, ha usato parole dure nei confronti di Shmuel Peleg, nonno materno del bimbo, accusato di averlo portato illegalmente in Israele. Secondo i legali della famiglia Biran, Eitan appare in buone condizioni fisiche, ma mostra segni di lavaggio del cervello che ne richiedono l’urgente rientro in Italia. Il sospetto è che alla base di questa battaglia legale ci siano interessi economici.

Ultime notizie, tragedia sul lavoro in Toscana

Ennesima tragedia sul lavoro a Campi Bisenzio (Firenze), dove un operaio di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un rullo in una società specializzata nella produzione di moquette. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Ultime notizie, Frecce Tricolori: grande festa a Rivolto

La pattuglia acrobatica italiana delle Frecce Tricolori compie 60 anni e li festeggia con 3 giorni di celebrazioni nella base aerea di Rivolto (Udine), a cui potranno assistere dal vivo 17.500 persone.

Presenti alle celebrazioni anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Valentino Rossi, ultima gara in Italia

Grande festa a Misano per Valentino Rossi, che domani correrà la sua ultima gara in Italia prima dell’addio alla Moto GP. Il Dottore sarà presto papà di una bimba e per l’occasione oggi ha sfoggiato un casco rosa.



