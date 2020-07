ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Trump, dietrofront sulle mascherine (23 luglio)

Il presidente degli Stati Uniti, in seguito alle contestazioni del partito repubblicano, ha invitato il popolo americano ad utilizzare le mascherine per contrastare la diffusione del coronavirus. L’Oms ha manifestato alla stampa la propria preoccupazione in merito all’aumento dei contagi avvenuti nei luoghi pubblici. Trump ha assicurato che presto il virus “sparirà”. Il presidente ha sollecitato gli esperti a perfezionare il vaccino anti coronavirus. Intanto in America sono stati registrati nelle ultime 24 ore più di 1.000 decessi per Covid 19. Lo ha riferito il New York Times. Si tratta di una cifra impressionante, decisamente più bassa rispetto alle ultime due settimane (+ 2000 morti). Dall’inizio della pandemia si contano più di 4 milioni di positivi. La California nel frattempo ha superato New York per numero di infezioni da coronavirus. Lo stato di New York attualmente conta più di 700 nuovi casi al giorno, la California oltre 9 mila.

ULTIME NOTIZIE BRASILE, SUPERATI I 40MILA DECESSI DA COVID-19

Il segretario alla Salute ha annunciato alla stampa che dall’inizio dell’epidemia si sono registrati più di 40 mila decessi per coronavirus. Solo nelle ultime 48 ore le autorità sanitarie locali hanno contato 915 decessi. In Brasile è piena emergenza sanitaria: solo nelle ultime 24 ore si registrano 1.367 morti e oltre 40 mila infezioni da Covid 19. Il Consiglio nazionale dei segretari sanitari ha riferito alla stampa che presto si ritornerà ad un lockdown qualora in questa settimana la linea dei contagi non dovesse diminuire.

ULTIME NOTIZIE SPAGNA, 2500 CONTAGI IN 24 ORE

In Spagna le autorità sanitarie hanno registrato nelle ultime 24 ore oltre 2500 casi di contagio, cioè 24 casi in più rispetto ieri. La maggior parte dei nuovi casi di contagio si sono registrati nei centri commerciali di frutta e verdura, oltre a luoghi di culto e discoteche. Secondo gli ultimi dati ufficiali in tutto il Paese si contano attualmente oltre 266 mila casi di contagio dall’inizio della pandemia e oltre 28 mila decessi da coronavirus. Secondo l’Oms la Spagna è il settimo Paese con più nuovi casi di contagio nelle ultime 48 ore (+ 4.500 positivi). Solo nelle ultime due settimane, le autorità sanitarie spagnole hanno registrato oltre 5 mila episodi di infezione. A Barcellona le autorità hanno suggerito alla popolazione l’isolamento domiciliare per contenere la diffusione del virus. In Catalogna si contano oggi più di 1000 casi di contagio nelle ultime 48 ore. ULTIME NOTIZIE MILANO, DONNA INVESTITA DA UN TRENO ALLA STAZIONE CENTRALE Sulla banchina tra il binario 17 e 18 una donna di anni 82 è stata investita da un treno di lunga percorrenza presso la stazione Centrale di Milano. La donna ha riportato l’amputazione del braccio destro e di una gamba. In seguito all’impatto, la donna è stata immediatamente trasportata presso l’ospedale Niguarda di Milano. La donna anziana è in gravissime condizioni fisiche e la prognosi è ancora riservata. Gli inquirenti escludono l’ipotesi di tentato suicidio.

